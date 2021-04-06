В начале пандемии ученые предположили, что генетические факторы, в частности, группа крови, могут существенно влиять на вероятность заражения и течение SARS-Cov-2. Через год американские ученые проверили эту гипотезу в крупномасштабном исследовании.

Предыдущие исследования

О связи группы крови первыми заявили китайские ученые в мае прошлого года. Они предположили, что группа крови A (вторая) может влиять на повышенную восприимчивость к новому вирусу, в то время, как носители группы O (первая) менее склонны к заражению.

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Гипотезу о взаимосвязи с тяжестью течения COVID-19 в дальнейшем подтвердили небольшие исследования в Италии и Испании, однако датские ученые нашли доказательства восприимчивости к вирусу в зависимости от группы крови, но не вероятность осложнений. В то же время наблюдения из США не подтвердили все эти выводы.

Новое исследование

Ученые из Института сердца Intermountain Medical Center провели исследование случай-контроль с участием 108 тысяч пациентов с подтвержденным COVID-19. Они проанализировали медицинские карты, в которых указывалась группа крови. Диапазон клинических результатов у пациентов был широким, от легкого течения до потребности в искусственной вентиляции легких.

Группа крови не связана с тяжестью коронавируса

После корректировки данных с учетом различных факторов, включая пол, возраст и резус-фактор крови, авторы исследования не обнаружили никакой связи между группой крови и склонностью к инфекции и тяжестью течения COVID-19.

Настоящие группы риска

В то же время анализ подтвердил уже хорошо известные выводы: вероятность осложнений выше у мужчин и у всех пациентов старше 60 лет, дополнительным фактором риска является принадлежность не к белой расе и этническим меньшинствам.

Ученые предположили, что предыдущие доказательства связи группы крови с восприимчивостью к коронавирусу и тяжестью течения связаны с небольшими размерами выборки, кроме того, многие исследования были ретроспективными и наблюдательными.