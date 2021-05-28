Группа людей, у которой в семь раз выше риски сердечного приступа при COVID-19

Согласно новому исследованию FH Foundation, у людей с высоким уровнем холестерина, сердечными заболеваниями, в случае COVID-19 было больше сердечных приступов.

Исследование также подтверждает, что COVID-19 увеличивает частоту сердечных приступов у людей с установленным атеросклеротическим сердечно-сосудистым заболеванием (ASCVD).

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Исследователи провели анализ анамнеза 55 412 462 человек, разделив их на 6 сопоставимых групп. Исследователи обнаружили, что частота сердечных приступов была самой высокой у людей с диагнозом COVID-19 и наличием диагностированного генетически высокого уровня холестерина (семейной гиперхолестеринемией).

Семейная гиперхолестеринемия (СГ) – что это? Семейная гиперхолестеринемия – распространенное генетическое заболевание, которое увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний в 20 раз из-за пожизненного повышения уровня холестерина липопротеинов низкой плотности (ХС ЛПНП).

Чтобы понять влияние COVID-19 на этих людей, исследователи применили модель машинного обучения FIND FH к набору данных.

Эти результаты важны, потому что цифры говорят о важности понимания того, что у людей основное сердечно-сосудистое заболевание или генетически высокий уровень холестерина при лечении инфекции COVID-19 или рассмотрении вопроса о вакцинации,

– сказала автор исследования Келли Майерс.

У людей с СГ или ASCVD, заразившихся COVID, сердечные приступы были в семь раз чаще, чем у людей, которые не заразились вирусом.

По результатам исследования, самые высокие показатели сердечного приступа обнаружили у людей с COVID-19, у которых уже было сердечно-сосудистое заболевание.