Группа людей, у которой в семь раз выше риски сердечного приступа при COVID-19

Согласно новому исследованию FH Foundation, у людей с высоким уровнем холестерина, сердечными заболеваниями, в случае COVID-19 было больше сердечных приступов.
Исследование также подтверждает, что COVID-19 увеличивает частоту сердечных приступов у людей с установленным атеросклеротическим сердечно-сосудистым заболеванием (ASCVD).
К теме Создали алгоритм, который предусматривает риски COVID-19
Исследователи провели анализ анамнеза 55 412 462 человек, разделив их на 6 сопоставимых групп. Исследователи обнаружили, что частота сердечных приступов была самой высокой у людей с диагнозом COVID-19 и наличием диагностированного генетически высокого уровня холестерина (семейной гиперхолестеринемией).
Семейная гиперхолестеринемия – распространенное генетическое заболевание, которое увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний в 20 раз из-за пожизненного повышения уровня холестерина липопротеинов низкой плотности (ХС ЛПНП).
Чтобы понять влияние COVID-19 на этих людей, исследователи применили модель машинного обучения FIND FH к набору данных.
Эти результаты важны, потому что цифры говорят о важности понимания того, что у людей основное сердечно-сосудистое заболевание или генетически высокий уровень холестерина при лечении инфекции COVID-19 или рассмотрении вопроса о вакцинации,
– сказала автор исследования Келли Майерс.
По результатам исследования, самые высокие показатели сердечного приступа обнаружили у людей с COVID-19, у которых уже было сердечно-сосудистое заболевание.