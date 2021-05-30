Новая работа исследователей из США и Канады доказала, что целенаправленное воздействие на эпигенетические процессы в организме с целью омоложения – действуют.
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Самое важное – скорректировать рацион, сон и физическую активность
Известно, что основной причиной старения являются хронические заболевания, поэтому управление биологическим возрастом с помощью здорового образа жизни ученые считают ключом к долголетию и здоровью.
Детали исследования
В плацебо контролируемом эксперименте продолжительностью в восемь недель приняли участие 43 здоровых мужчин в возрасте от 50 до 72 лет.
Программа "омоложение" включала:
- сбалансированную диету,
- полноценный сон,
- физические упражнения и релаксацию.
Дополнительно участники принимали пробиотики и фитонутриенты.
Рацион основа качества жизни / Фото Unsplash
Как изменился рацион участников
Основные изменения в питании касались снижения потребления углеводов, приема в пищу полезных животных белков, включая печень и растительные белки, а также большое количество овощей и фруктов с целью обогащения витаминами и минералами.
Спорт и биоритмы
Участники также обязательно выполняли физические нагрузки – минимум 30 мин в день выполнения упражнений средней интенсивности.
Для снижения стресса участники выполняли дыхательные практики дважды в день. Сон составлял примерно 7 часов в сутки.
Данные изменения в образе жизни добровольцев были направлены на конкретный биологический механизм, называемый метилированной ДНК.
Спорт поможет оставаться молодыми / Фото Unsplash
Завершение эксперимента
Для оценки результатов ученые проанализировали образцы слюны и крови участников.
8 недель эксперимента привели к снижению биологического возраста участников более чем на 3 года по сравнению с контрольной группой.
Уникальность и преимущества эксперимента, по мнению авторов, заключаются в использовании безопасной программы питания и образа жизни без медикаментов.
Это означает, что любой человек может не только его повторить, но и следовать этим правилам в течение жизни.
Теперь команда ученых набирает новых добровольцев для еще одного эксперимента, с большей выборкой людей, которые должны подтвердить полученные результаты в долгосрочной перспективе.