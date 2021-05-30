Группу людей омолодили на 3 года за 8 недель: условия эксперимента просты

Изменение рациона и образа жизни может почти мгновенно снизить показатели биологического возраста. Ученые представили результаты эксперимента с участием пожилых людей – организм можно "омолодить" на 3 года за 8 недель.

Новая работа исследователей из США и Канады доказала, что целенаправленное воздействие на эпигенетические процессы в организме с целью омоложения – действуют.

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Самое важное – скорректировать рацион, сон и физическую активность

Известно, что основной причиной старения являются хронические заболевания, поэтому управление биологическим возрастом с помощью здорового образа жизни ученые считают ключом к долголетию и здоровью.

Детали исследования

В плацебо контролируемом эксперименте продолжительностью в восемь недель приняли участие 43 здоровых мужчин в возрасте от 50 до 72 лет.

Программа "омоложение" включала:

сбалансированную диету,

полноценный сон,

физические упражнения и релаксацию.

Дополнительно участники принимали пробиотики и фитонутриенты.



Рацион основа качества жизни / Фото Unsplash

Как изменился рацион участников

Основные изменения в питании касались снижения потребления углеводов, приема в пищу полезных животных белков, включая печень и растительные белки, а также большое количество овощей и фруктов с целью обогащения витаминами и минералами.

Спорт и биоритмы

Участники также обязательно выполняли физические нагрузки – минимум 30 мин в день выполнения упражнений средней интенсивности.

Для снижения стресса участники выполняли дыхательные практики дважды в день. Сон составлял примерно 7 часов в сутки.

Данные изменения в образе жизни добровольцев были направлены на конкретный биологический механизм, называемый метилированной ДНК.

Изменения в паттернах метилирования ДНК могут с высокой точностью указывать на биологический возраст человека.



Спорт поможет оставаться молодыми / Фото Unsplash

Завершение эксперимента

Для оценки результатов ученые проанализировали образцы слюны и крови участников.

8 недель эксперимента привели к снижению биологического возраста участников более чем на 3 года по сравнению с контрольной группой.

Уникальность и преимущества эксперимента, по мнению авторов, заключаются в использовании безопасной программы питания и образа жизни без медикаментов.

Это означает, что любой человек может не только его повторить, но и следовать этим правилам в течение жизни.

Теперь команда ученых набирает новых добровольцев для еще одного эксперимента, с большей выборкой людей, которые должны подтвердить полученные результаты в долгосрочной перспективе.