В Грузии решили ввести карантин выходного дня: какие ограничения будут действовать
Власти Грузии заявили, что хотят ввести карантин выходного дня. Там в субботу и воскресенье не будет работать общественный транспорт. Также не будут работать кафе, рестораны, магазины и рынки.
Источник: Грузия Online
Министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе отметила, что решение является очень важным. Она объяснила, что для поддержки эпидситуации важны даже 2 дня низкой мобильности людей в неделю.
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Карантин выходного дня будет действовать в таких городах:
- Тбилиси;
- Батуми;
- Гори;
- Телави;
- Поти;
- Зугдиди.
Министр добавила, что такое решение приняли, принимая во внимание практики разных стран. По ее словам, необязательно, чтобы ограничения были именно в выходные.
"Мы будем следить за ситуацией в масштабах страны. Возможно, вернемся к этому вопросу, чтобы решить, будут ли "закрытыми днями" суббота и воскресенье, или любые другие дни недели", – подытожила Тикарадзе.
COVID-19 в Грузии: что известно
- В Грузии 28 октября ввели ряд ограничений, они прекратят действие уже 1 февраля. В этот день в стране уже должны заработать все магазины и торговые центры.
- Граждане протестовали против ограничений и требовали, чтобы их отменили. Как отреагируют люди на карантин выходного дня – пока неизвестно.
- Власти Грузии возобновили регулярные авиарейсы. Их остановили еще в марте 2020 года.
- В целом в Грузии зафиксировали коронавирус у 256 тысяч человек. Из них 246 удалось выздороветь, а более 3 тысяч, к сожалению, умерли.
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