Власти Грузии заявили, что хотят ввести карантин выходного дня. Там в субботу и воскресенье не будет работать общественный транспорт. Также не будут работать кафе, рестораны, магазины и рынки.

Источник: Грузия Online

Министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе отметила, что решение является очень важным. Она объяснила, что для поддержки эпидситуации важны даже 2 дня низкой мобильности людей в неделю.

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Карантин выходного дня будет действовать в таких городах:

Тбилиси;

Батуми;

Гори;

Телави;

Поти;

Зугдиди.

Министр добавила, что такое решение приняли, принимая во внимание практики разных стран. По ее словам, необязательно, чтобы ограничения были именно в выходные.

"Мы будем следить за ситуацией в масштабах страны. Возможно, вернемся к этому вопросу, чтобы решить, будут ли "закрытыми днями" суббота и воскресенье, или любые другие дни недели", – подытожила Тикарадзе.

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