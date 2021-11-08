Деньги за вакцинацию в Грузии
Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. По его словам, с сегодняшнего дня (8 ноября) вводится единовременная доплата в 200 лари (около 63 долларов) для пенсионеров, которые до 1 января вакцинируются против коронавируса.
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Деньги будут зачислены сразу после первой дозы вакцины,
– заявил Гарибашвили.
Также по словам главы правительства, Грузия с 1 декабря вводит так называемые "зеленые паспорта" для посещения общественных мест. Фактически это COVID-паспорт, в котором содержится вся информация о человеке, связанная с коронавирусом.
Коронавирус в Грузии: коротко
- В Грузии подтверждено 755 046 случаев коронавируса. Из них выздоровело 693 129 человек, умерло 10 509.
- В настоящее время вакцинировано всего 33,3% взрослого населения.
- 953 тысячи грузин получили две дозы вакцины против коронавируса.