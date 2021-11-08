В Грузии заплатят пенсионерам за вакцинацию

Власти Грузии выплатят по 60 долларов тем пенсионерам, которые до 1 января 2022 года сделают хотя бы одну прививку против коронавируса.

Деньги за вакцинацию в Грузии

Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. По его словам, с сегодняшнего дня (8 ноября) вводится единовременная доплата в 200 лари (около 63 долларов) для пенсионеров, которые до 1 января вакцинируются против коронавируса.

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Деньги будут зачислены сразу после первой дозы вакцины,

– заявил Гарибашвили.

Также по словам главы правительства, Грузия с 1 декабря вводит так называемые "зеленые паспорта" для посещения общественных мест. Фактически это COVID-паспорт, в котором содержится вся информация о человеке, связанная с коронавирусом.

Коронавирус в Грузии: коротко