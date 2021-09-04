Там объяснили такое решение. Хотя сперва премьер-министр Иракли Гарибашвили не подтвердил, но и не опроверг информацию об отказе от вакцины.

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Какая причина

Он сказал, что в Грузии сейчас достаточное количество вакцин против COVID-19, в частности есть препараты Pfizer и Sinovac. А на AstraZeneca нет ожидаемого спроса.

Мы завезли и вакцину AstraZeneca, но наши врачи и эпидемиологи говорят, что она была менее приоритетной. Если бы в стране не было вакцин, а мы бы отказались (от AstraZeneca), это было бы преступлением. А сейчас это наш суверенный выбор – завезти те вакцины, которые хочет наше население,

– сказал Гарибашвили.

Глава Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе подтвердил, что страна отказалась от подаренных вакцин.

Член оппозиционной партии "Европейская Грузия" Георгий Канделаки назвал это решение "безответственным". Он считает, что эту партию следовало бы использовать для вакцинации педагогов. Вместе с тем он добавил, что политических мотивов это решение не имеет.

Справка. С помощью международной платформы COVAX ранее Грузия получила до 130 тысяч доз вакцин AstraZeneca. В настоящее время у страны остается до 20 тысяч доз этого препарата. При этом темпы освоения запасов относительно невелики – по 700 – 800 доз ежедневно.

Вакцинация в Грузии