Грузия отказалась от партии вакцины AstraZeneca из Латвии: назвали причину

Грузинская оппозиция заявила о том, что правительство страны отказалось от подарка Латвии. Речь идет про 50 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca.

Там объяснили такое решение. Хотя сперва премьер-министр Иракли Гарибашвили не подтвердил, но и не опроверг информацию об отказе от вакцины.

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Какая причина

Он сказал, что в Грузии сейчас достаточное количество вакцин против COVID-19, в частности есть препараты Pfizer и Sinovac. А на AstraZeneca нет ожидаемого спроса.

Мы завезли и вакцину AstraZeneca, но наши врачи и эпидемиологи говорят, что она была менее приоритетной. Если бы в стране не было вакцин, а мы бы отказались (от AstraZeneca), это было бы преступлением. А сейчас это наш суверенный выбор – завезти те вакцины, которые хочет наше население,

– сказал Гарибашвили.

Глава Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе подтвердил, что страна отказалась от подаренных вакцин.

Член оппозиционной партии "Европейская Грузия" Георгий Канделаки назвал это решение "безответственным". Он считает, что эту партию следовало бы использовать для вакцинации педагогов. Вместе с тем он добавил, что политических мотивов это решение не имеет.

Вакцинация в Грузии

Прививаться AstraZeneca в Грузии могут только люди в возрасте от 45 лет. С 16 лет граждане могут выбрать вакцину от Pfizer, а с 18 лет — китайскими вакцинами Sinovac и Sinopharm.

Вакцинация против коронавируса в стране началась с 15 марта. Массовой кампания стала лишь 5 июля.

По состоянию на 2 сентября в Грузии сделали более 1,2 миллиона прививок. Полностью вакцинирован против COVID-19 — 421 785 человек (это 14,8% от взрослого населения страны).

. С помощью международной платформы COVAX ранее Грузия получила до 130 тысяч доз вакцин AstraZeneca. В настоящее время у страны остается до 20 тысяч доз этого препарата. При этом темпы освоения запасов относительно невелики – по 700 – 800 доз ежедневно.