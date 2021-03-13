В Грузию прибыла первая партия вакцины AstraZeneca-SKBio против коронавируса в количестве 43,2 тысячи доз. Препарат разработан британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.

Первую партию вакцины доставили самолетом в Тбилисский международный аэропорт 13 марта, это также сообщает представительство Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Грузии.

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Первые дозы вакцины уже прибыли в Грузию. На первом этапе мы получили 43 тысячи доз вакцины AstraZeneca, с которой начнется вакцинация медперсонала. Продолжаются переговоры с нашими коллегами и различными производителями,

– добавил Гарибашвили.

Вакцина AstraZeneca-SKBio произведена по лицензии на предприятии в Южной Корее. В дальнейшем новая поставка этой вакцины будет осуществлена в апреле.

Процесс вакцинации начнется в Грузии 15 марта. Первыми получат вакцину медицинские работники.

Следующая поставка – 86,4 тысячи доз – состоится в апреле, а рекомендуемый интервал между инъекциями составляет от 8 до 12 недель.

К слову, согласно Национальному плану, в 2021 году Грузия планирует привить до 65% взрослого населения страны или 1,6 миллиона человек.