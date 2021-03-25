Очередной страной, которая получила вакцину против коронавируса компании Pfizerr-BioNtech немецко-американского производства, стала Грузия. Там начали массовую прививку среди медиков и стариков.

В аэропорт Тбилиси из США уже прибыли 29 250 доз препарата против коронавируса компании Pfizer.

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Партию сначала отправят в Национальный центр по контролю заболеваний, впоследствии ее распределят в четыре локации в Тбилиси, а также в Батуми и Кутаиси.

Холодильные установки, которые могут хранить вакцину Pfizer, есть только в шести грузинских клиниках. Именно там будет происходить вакцинация.

Глава Минздрава Екатерина Тикарадзе сообщила, что вакцина Pfizer будет доступна как для медиков, которых начали прививать вакциной AstraZeneca от 15 марта, так и для граждан за 65 лет.

Возможно ли путешествовать в Грузию

1 марта Грузия открыла границы для туристов из Украины. Украинцам разрешен въезд без справки о вакцинации и без обязательного карантина.

Сначала страна планировала открыться только для людей, которые уже прошли прививку от коронавируса любой вакциной.

Однако это создавало несправедливость, ведь многие граждане Украины не смогли бы приехать, а, скажем, россияне после вакцинирования "Спутником" могли бы свободно путешествовать. Поэтому правительство решило, что для туристов из Украины и еще нескольких стран можно сделать исключение: въезжать можно при условии двух ПЦР-тестов на коронавирус. Первый тест следует сделать не позднее чем за 72 часа до прибытия в Грузию.