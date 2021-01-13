Грузия категорически против китайской вакцины, которую хочет покупать Украина
В ближайшее время в Грузии не планируют закупать китайскую вакцину от COVID-19, так как считают ее ненадежной. А вот Украина уже заказала 5 миллионов доз этой вакцины от SinoVac.
Что о вакцине SinoVac думают в Грузии
В Грузии рассматривают 2 вакцины от коронавируса – от Pfizer и AstraZeneca. Об этом заявила министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе, сообщает "Эхо Кавказа".
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Что до китайской вакцины, то сейчас недостаточно информации и надежности, Министерство здравоохранения Грузии пока категорически не рассматривает применение китайской вакцины,
– отметила Тикарадзе.
По словам министр, Грузия получила подтверждение от платформы COVAX о поставках вакцины Pfizer для медиков. В стране проходит интенсивная подготовка к вакцинации.
"Необходимы законодательные изменения, в этом направлении мы активно работаем с парламентом", – добавила глава Минздрава. В Грузии уже инициировали соответствующий законопроект до конца января 2021 года там внесут все изменения, которые обеспечат беспрепятственное внедрение вакцины.
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Что известно о закупке Украиной китайской вакцины
- Украинская компания "Лекхим" заказала 5 миллионов доз китайской вакцины SinoVac.
- Однако стало известно, что эффективность китайской вакцины, которую планирует купить Украина, оказалась ниже, чем заявляли до сих пор.
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