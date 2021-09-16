О том, почему появляется осенняя депрессия и как с ней бороться, читайте далее в интервью.

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Предпосылки для осенней депрессии

Почему именно осеннюю депрессию так много обсуждают? Действительно именно осенью есть определенные предпосылки для того, чтобы как-то необычно себя чувствовать?

Действительно для этого есть определенные природные факторы, происходящие. Например, уменьшение светового дня. Мы все зависим от солнца. Мы как животные. То есть если животные могут поменять шубку, уйти в спячку, нарастить жировую ткань, то люди как-то сопротивляются этим естественным процессам.

Осенью действительно меняется гормональный фон. Меняется баланс серотонина, дофамина, мелатонина и, конечно, гормонов счастья, которых нам очень не хватает из-за отсутствия солнца. Потому что, когда на сетчатку глаза попадает свет, в нашем организме что-то происходит. Если обратить внимание, как мы ведем себя летом и что происходит осенью, то это совершенно разные процессы.

Осенью организм готовится к спячке, можно так сказать.

Осенняя депрессия как термин звучит корректно? Ибо, насколько я знаю, депрессия – это уже болезнь, определенное клиническое состояние.

Депрессия – это классическое многофакторное заболевание. У него очень много разных причин. Определить их на глаз будет трудно. Однако действительно, есть такой термин "осенняя депрессия". Скорее, можно сказать апатия, меланхолия, упадок сил. Эти факторы являются ключевыми для определения того, что со мной сейчас происходит.

То есть " у меня осенняя меланхолия" будет корректнее говорить? Это даже как-то приятнее звучит. Слово "депрессия" само по себе не очень приятное. Однако есть вроде 2 лагеря людей: одни переживают осеннюю депрессию, но есть люди, которые раздражаются даже от таких заявлений. Они говорят: "ну что же вы такие нежные"?...Вот меня больше интересует, как реагировать второму лагерю, которые не воспринимают осеннюю депрессию?

Я думаю, что, скорее всего, эти люди более устойчивы. Они не столь подвержены изменениям эмоциональным, возможно метательным. Или у них хорошо выстроены физические ритмы. Именно этот фактор один из ключевых.

Важно следить за физическим состоянием

Физические ритмы – что вы имеете в виду?

Это о том, как устроено наше тело. Например, если депрессия начинается сверху вниз, то лечить ее нужно снизу вверх.

Объясню, что это значит. Сначала у нас начинается такое состояние: нам не интересно, хотим меньше общаться с людьми или наоборот очень к ним притягиваемся. Появляется хроническая усталость. Появляется не такое большое количество энергии в контакте с людьми.

Следующий фактор – это уже эмоциональная нестабильность: некая плаксивость, обидчивость, раздражение. Туда же выгорание.

Следующий, более тяжелый фактор – это физическая нестабильность. Нарушения желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистые заболевания, боли в спине, в голове. Когда уже это состояние "переходит на физику".

Желательно, для того, чтобы выйти из этого, начинать с физики. Посмотреть, как устроены мои циркадные ритмы: во сколько ложусь спать, во сколько встаю, сколько времени трачу на сон, сколько воды и пищи потребляю в течение суток. Пью ли я 2 литра воды в день? А какие у меня ритмы приема пищи? Потребляю ли я пищу, насыщенную витаминами и аминокислотами? Осенью пища теряет некоторые полезные качества, поэтому важно поддерживаться теми же нутрицевтиками. Витамин A, C, B, D, калий, магний, важные аминокислоты. Мы выстраиваем нашу физическую базу.

Если летом мы активны, то осенью люди уходят в спячку. А очень важно сохранять ритм физической активности. Потому что, если мы танцуем, ходим на йогу, бегаем, восхищаемся чем-то, это не дает нашему организму заснуть.

Это по меньшей мере отвлекает от каких-то мыслей неприятных…

Это раз. Потому что, где внимание, там энергия. Внимание пребывает в теле – у нас нет застоя крови и лимфы. Это постоянная циркуляция энергии...Соответственно просто не приходят мысли, которые могут нас спускать вниз.

Вы уже кое-что заговорили о добавках. Я знаю, что еда изрядно влияет на наше настроение. Действительно, неоднократно слышала, что недостаток определенных микроэлементов влияет на то, как мы себя чувствуем и проявляем в этом мире. Но все же сейчас так популярно пить бады бесконтрольно, без сдачи анализов. В первую очередь стоит сдать анализы? Что может порекомендовать терапевт для того, чтобы определить основные дефициты, которые влияют на эмоциональное состояние?

Естественно. Как бы ни было странно, я сейчас скажу непопулярную информацию, но на наше эмоциональное состояние влияет наш кишечник и то, в каком состоянии он находится. Если он наполнен токсинами, то сколько бы мы ни пили БАДов или микроэлементов, неконтролируемо, как вы говорите, это все не сработает. Потому что в нашем кишечнике "отдельный мозг". Там живут отдельные существа, которые начинают управлять нашим мозгом: "Ты хочешь сладкого, покушай сладкого, нам надо подкрепиться".

Я имею в виду паразиты, грибы и различные бактерии. Такие маленькие существа, сильно вытекающие на наше восприятие жизни. Если мы наполнены различными паразитами, которые низко вибрируют, то мы скатываемся вниз эмоционально. Поэтому, мне кажется, что правильно было бы пойти к специально обученному человеку: либо к терапевту или к нутрицевту, который понимает, какие по вашим симптомам важно сдать анализы, чтобы проверить сначала кишечник, далее – весь ЖКТ. Только потом мы можем решать какие-то вопросы на психоэмоциональном уровне. Это тоже очень важно.

Как помочь человеку, у которого депрессия

Это прекрасно, если ты сам понимаешь, что у тебя какая-то меланхолия или депрессия, но как распознать, что твои родные впадают в депрессию и как помочь?

Депрессия – это все-таки, когда в течение 2-3 недель постоянно снижено эмоциональное состояние. У тебя снижается либидо, ухудшается аппетит, начинаются какие-то физические проявления. Психосоматика. И это долгое время.

В состоянии депрессии есть ощущение тотальности: что все везде плохо и будет только хуже. Если это просто какая-то хандра, как говорится, через решение вопроса, в чем были проблемы, это все проходит. То есть это не распространяется на всю жизнь, на семью, работу, отношения, секс. В одном месте подлечил, и все выравнивается.

Да, и об этом надо помнить постоянно.

Важно держать на себе внимание. Развивать чувственность к себе. Насколько я сейчас доволен тем качеством жизни, где я нахожусь, с кем, кто эти люди вокруг…

Важно Новый взгляд на беспокойство: что поможет справиться с этим

А как помочь людям в таком случае?

Я бы не хотела, чтобы люди занимались самолечением. Гугл точно не в помощь, подруги – тоже. В этом месте неплохо было бы пойти в психотерапию. Психотерапевт, если замечает какую-то симптоматику, может направить, чтобы перестраховаться, к психиатру. Есть разные виды депрессии: эндогенная, психогенная. Если эндогенная вызвана биологическими факторами, то психогенная –то стрессовыми ситуациями. Однако и та, и другая может требовать антидепрессантов.

Пока человек проходит курс лечения и находится на антидепрессантах, терапевт может корректировать способы поведения, определенные паттерны. Тогда такая совместная деятельность психиатра и психотерапевта действительно приносит в итоге человеку удовольствие от жизни.

Когда недопонимание в отношениях

И об удовольствии. Есть моменты, когда у пар происходят определенные расстройства. Конечно, это из-за сексуальной жизни, в том числе. Кажется, что со временем она становится не такой, но все же на это может влиять осеннее состояние?

Естественно. Потому что меланхолия, апатия снижают либидо. В этот момент может показаться: что-то она не такая уж привлекательная, как-то она мне уже не нравится, не возбуждает. То же самое в отношении женщин: что-то я больше его не хочу.

А потом весна и все нормально?

А потом весна… Девушки надевают короткие юбки, появляется настроение, жизнь приобретает новые краски, организм просыпается.

Люди забывают, что "мы не только голова". Есть еще телесные и эмоциональные процессы. Я всегда злюсь, если честно. В школах развивают тело, есть физкультура. Математика для развития мозга. Однако мало кто говорит, что у нас есть еще душа, из которой тоже надо доставать все токсины.

То есть, если у человека появилось желание расстаться именно осенью, то надо подождать все же? Как вы считаете?

Я думаю, что в этом месте неплохо было бы поговорить со своим партнером о семейной психотерапии. Потому что хуже, когда "апатию поймали" оба. У обоих поднимаются какие-то детские травмы, кризисы, и они не могут встретиться, чтобы быть замеченными, услышанными и увиденными.

Тогда новый партнер вряд ли решит эту ситуацию?

Точно не решит. Через определенное время ты выберешь такого же и будешь с ним проигрывать все, что не решили в прошлом.

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