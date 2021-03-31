Многие люди ищут симптомы болезней в интернете. Новое исследование показало, что вред этого явления преувеличивали и очень часто это может иметь положительные последствия.

Как проходило исследование

Каждый день миллионы людей ищут в поисковых системах свои симптомы и нередко принимают решение обратиться к врачу, почитав о своем возможном заболевании. Ценность такой "диагностики" многие ученые считают спорной, поскольку она может сбить с толку и привести к ненужному, даже опасному самолечению.

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Несмотря на повсеместное использование врача Гугла, польза и вред поиска информации о здоровье в интернете недостаточно изучены, поскольку предыдущие работы в значительной степени ограничивались наблюдательными исследованиями. Мы стремились эмпирически измерить связь поиска в интернете с диагнозом, принятием решения и уровнем тревожности,

– отметили ученые.

В исследовании участвовали 5 тысяч американцев, их средний возраст составил 45 лет. Добровольцев попросили поставить диагноз по нескольким признакам, сначала на основании собственных знаний, а затем через поиск в интернете. Симптомы варьировались от легких до тяжелых и относились к распространенным заболеваниям и состояниям, таким как инфаркт, инсульт и вирусные инфекции.

Кроме определения диагноза участники должны были ответить на вопрос, нужна ли пациенту медицинская помощь и насколько срочная. Диапазон возможных решений варьировался от "ничего не делать и просто ждать" до вызова неотложной помощи. Также добровольцы оценивали уровень своей тревожности.

Поиск симптомов в интернете улучшает диагностику

В среднем точность диагноза до поиска в интернете ученые оценили в 49,8%, а после гугла – в 54%. При этом не было никакой разницы в точности принятия решения о получении медицинской помощи и уровне тревожности.

В целом, примерно три четверти участников смогли по симптомам правильно определить, насколько серьезное состояние пациента, и выбрать, когда обращаться к врачу. Лучше всех с этой задачей справились пожилые люди с проблемами со здоровьем, в первую очередь женщины.