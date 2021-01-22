"Гусиная кожа" – это небольшие пузырьки у основания волос на коже, которые невольно возникают, когда человеку холодно, или это может быть привычным состоянием кожи. Так бывает, если у человека фолликулярный гиперкератоз.

Что такое фолликулярный гиперкератоз и какие участки кожи он затрагивает рассказала дерматолог-аллерголог Мария Ярошенко, пишет WONDER.

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Проявления фолликулярного гиперкератоза обусловлены тем, что мертвые клетки кожи в виде чешуек заполняют волосяные фолликулы и образуют характерные "пробки". Вследствие этого формируются маленькие узелки на коже плеч, передней поверхности бедер, щеках и ягодицах. Как правило, кожа вокруг узелков склонна к сухости, раздражению и покраснению.

Фолликулярный гиперкератоз – что это? Фолликулярный гиперкератоз или "гусиная кожа" – это состояние кожи в виде сыпи, которая возникает в раннем детстве или в подростковом возрасте. Это состояние может иметь сезонный характер: зимой сыпь обостряется, а летом становится почти незаметной.

Что вызывает такое состояние

Точные причины до сих пор не известны, но на возникновение фолликулярного гиперкератоза может влиять наследственность – почти у половины пациентов кто-то из родственников имел подобные проявления на коже.

Также специалисты заметили, что аллергики и атопики более склонны к возникновению фолликулярного гиперкератоза.

Проходит ли самостоятельно фолликулярный гиперкератоз?

С возрастом у большинства людей с фолликулярным гиперкератозом проявления ослабевают. У некоторых людей сыпь может полностью исчезать, а у других остается до позднего взрослого возраста.

Стоит избегать триггеров, то есть всего, что вызывает сухость кожи и приводит к обострению фолликулярного гиперкератоза.

Триггеры гиперкератоза:

низкая влажность воздуха;

холодный период года;

длительное купание в горячей воде;

тесная шерстяная одежда – потому что это приводит к трению и раздражению кожи.

Нужна ли помощь дерматолога? Если проявления фолликулярного гиперкератоза не беспокоят, лечить его не нужно. Он безопасен для здоровья человека.

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