"Гусиная кожа": почему кожа покрывается пупырышками и что с этим делать
"Гусиная кожа" – это небольшие пузырьки у основания волос на коже, которые невольно возникают, когда человеку холодно, или это может быть привычным состоянием кожи. Так бывает, если у человека фолликулярный гиперкератоз.
Что такое фолликулярный гиперкератоз и какие участки кожи он затрагивает рассказала дерматолог-аллерголог Мария Ярошенко, пишет WONDER.
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Проявления фолликулярного гиперкератоза обусловлены тем, что мертвые клетки кожи в виде чешуек заполняют волосяные фолликулы и образуют характерные "пробки". Вследствие этого формируются маленькие узелки на коже плеч, передней поверхности бедер, щеках и ягодицах. Как правило, кожа вокруг узелков склонна к сухости, раздражению и покраснению.
Фолликулярный гиперкератоз или "гусиная кожа" – это состояние кожи в виде сыпи, которая возникает в раннем детстве или в подростковом возрасте.
Это состояние может иметь сезонный характер: зимой сыпь обостряется, а летом становится почти незаметной.
Что вызывает такое состояние
Точные причины до сих пор не известны, но на возникновение фолликулярного гиперкератоза может влиять наследственность – почти у половины пациентов кто-то из родственников имел подобные проявления на коже.
Также специалисты заметили, что аллергики и атопики более склонны к возникновению фолликулярного гиперкератоза.
Проходит ли самостоятельно фолликулярный гиперкератоз?
С возрастом у большинства людей с фолликулярным гиперкератозом проявления ослабевают. У некоторых людей сыпь может полностью исчезать, а у других остается до позднего взрослого возраста.
Стоит избегать триггеров, то есть всего, что вызывает сухость кожи и приводит к обострению фолликулярного гиперкератоза.
Триггеры гиперкератоза:
- низкая влажность воздуха;
- холодный период года;
- длительное купание в горячей воде;
- тесная шерстяная одежда – потому что это приводит к трению и раздражению кожи.
Нужна ли помощь дерматолога?Если проявления фолликулярного гиперкератоза не беспокоят, лечить его не нужно. Он безопасен для здоровья человека.
Как ухаживать за такой кожей дома
- Для уменьшения проявлений фолликулярного гиперкератоза требуется постоянный и длительный уход за кожей. Если человек перестает ухаживать за кожей, то сыпь довольно быстро возвращается в прежнее состояние.
- При уходе за кожей с фолликулярным гиперкератозом важно предотвращать сухость и обращать внимание на увлажнение кожи.
- Не следует использовать грубые скрабы, мочалки, обычное брусковое мыло – все то, что может вызвать раздражение и сухость.
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