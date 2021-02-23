После вспышки лихорадки Эбола Гвинея начала вакцинацию групп высокого риска. ВОЗ отправила в страну 11 тысяч доз вакцины rVSV-ZEBOV.

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что иммунизация началась в Гуэке, сельской общине в префектуре Нзерекоре, где 14 февраля зарегистрировали первых больных Эбола.

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Кого будут вакцинировать в первую очередь:

Медиков;

Людей, которые контактировали с подтвержденными больными;

ВОЗ отправила 11 тысяч доз вакцины rVSV-ZEBOV из штаб-квартиры в Женеве. Кроме этого, организация планирует организовать поставку около 8 500 доз американской вакцины Merck. Поэтому для первого этапа иммунизации Гвинея будет иметь почти 20 тысяч доз вакцин.

Кроме этого, Гвинеи помогает Всемирная продовольственная программа, которая организует специальные рейсы для поставок вакцин против Эболы и других нужных материалов.

В 2014-16 годах в Гвинее была одна из крупнейших вспышек Эболы в Африке. Тогда лихорадкой заболели 28 тысяч человек. Жертвами заболевания стали более 11 тысяч человек.

Вспышка Эболы в Гвинее: что известно

BBC сообщило, что 14 февраля 2021 года правительство Гвинеи объявило об эпидемии болезни Эболы в субпрефектуре Гуэке и в префектуре Нзерекоре, на юго-востоке страны.

По состоянию на 23 февраля в Гвинее обнаружили 7 больных, 5 из которых уже умерли. Нулевым пациентом может быть медсестра одного из медицинских учреждений, которую похоронили 28 января.

После церемонии у некоторых из людей, которые там присутствовали, проявились типичные симптомы для вируса Эбола, в частности: диарея, тошнота, лихорадка и кровотечение.

Отобранные образцы подтвердили, что пациенты страдают от геморрагической лихорадки Эбола.

В 2014 – 2016 годах Гвинея стала эпицентром крупнейшей вспышки Эбола, унесшей жизни более 11 тысяч человек по всей Африке. Но с 2016 года в стране не регистрировали новых случаев заражения.