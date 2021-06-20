Это вдвое большее время, чем инкубационный период этого вируса. Поэтому только после завершения этого срока можно говорить о конце эпидемии.

Ранее ВОЗ заявляет о рисках из-за вспышек Эболы в Гвинее и Конго

8 мая признали здоровым последнего пациента

8 мая последнего больного Эболой пациента признали здоровым. Всего во время второй вспышки обнаружили 16 подтвержденных случаев недуга, еще 7 инфицирований были под вопросом. Вирус унес жизни 12 человек.

Предыдущий раз вирус свирепствовал в 2013 – 2016 годах

Отметим, что официально эпидемию лихорадки Эбола объявили в феврале 2021 года. Предыдущий раз вспышку фиксировали в 2013 – 2016 годах. Тогда болезнь оборвала жизни более 11 300 человек. В основном вирус свирепствовал в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне. С 2016 по 2021 год в Гвинее не фиксировали ни одного случая недуга.

Обратите внимание! Для преодоления вспышки ВОЗ направила в Африку ведущих специалистов. Информацию об эпидемии внесли в перечень чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения.

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