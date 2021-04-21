Попри те, що будь-яка їжа може викликати алергію, більшість випадків харчової алергії провокуються лише 14 продуктами. Які це продукти – читайте далі.

Зауважимо, що згідно з законом Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів 2019 року, власники ресторанів в Україні зобов’язані інформувати гостей про інгредієнти, що використовуються у стравах, а особливо про алергени, що входять до офіційного списку харчових алергенів.

Читайте також Навіщо організму вітаміни та в яких продуктах їх шукати

Що таке харчова алергія? Це стан, коли певні продукти викликають аномальну імунну відповідь. Для деяких людей, які страждають на харчову алергію, можуть отримати

Сімейна лікарка Марія Гунькало розповіла на своїй сторінці в інстаграмі про те, які продукти є харчовими алергенами і де ми їх можемо споживати.

14 основних харчових алергенів

Селера (стебло, листя, корінь, насіння)

Можна зустріти в салатах-міксах, м’ясних продуктах, спеціях (кубиках для бульйону, супах, солі зі спеціями.

Зернові культури, що місять клейковину (глютен та інші білки)

Пшениця, спельта, ячмінь, жито. Є в деяких типах борошна, макаронах, випічці, кус-кусі, соусах, м’ясних виробах тощо.

Ракоподібні

Краби, омари, креветки та скампії. Креветкові пасти, які часто використовують у тайських та південно-східних азійських каррі чи салатах.

Яйця

Можуть міститися у тістечках, деяких м’ясних продуктах, майонезі, мусах, макаронах, соусах, випічці або продуктах, змащених чи глазурованих яйцем.

Риба

Риба та її сліди в деяких соусах чи продуктах, де можуть вони бути.

Люпин

Це квітка, але вона також міститься в борошні. Люпинове борошно та насіння може бути у деяких видах хліба, випічці та у макаронах.

Молоко

Відповідно входить до вершкового масла, сиру, вершків, сухого молока та йогурту. Можна знайти в продуктах, змащених чи глазурованих молоком, а також у порошкових супах та соусах.

Молюски

До них відносяться мідії, равлики, кальмари. Їх також часто можна зустріти в устричному соусі або як інгредієнт у рибному рагу.

Гірчиця

Рідка гірчиця, гірчичний порошок та насіння гірчиці належать до цієї категорії. Можна знайти у хлібі, каррі, маринадах, м’ясних продуктах, заправках для салатів, соусах та супах.

Горіхи

Це належить до горіхів, які ростуть на деревах, таких як кеш’ю, мигдаль та фундук. Можна знайти у хлібі, бісквітах, сухарях, десертах, горіхових порошках (в азіатських каррі), морозиві, марципані (мигдальна паста), горіхових оліях та соусах.

Не плутайте з арахісом, який насправді є бобовим і росте під землею,

– зазначила Марія Гунькало.

Арахіс

Часто використовують як інгредієнт печива, тортів, каррі, десертів, соусів (наприклад, соєвий соус), а також олії арахісу та арахісового борошна.



Горіхи та арахіс є харчовими алергенами / Фото: Getty Images

Кунжут

Кунжутне насіння часто можна знайти у хлібі (до прикладу, на посипаних булочках), хлібних паличках, кунжутному маслі та тахіні.

Соя

Часто міститься у квасолі, бобах едамаме, місо пасті, соєвому білку, соєвому борошні або тофу. Соя є основним інгредієнтом східної їжі. Його також можна знайти у десертах, морозиві, м’ясних продуктах, соусах та вегетаріанських продуктах.

Сульфіти (двоокис сірки)

Це інгредієнт, який часто використовують у сухофруктах, в м’ясних продуктах, безалкогольних напоях, у вині та пиві.