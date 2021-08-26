В харьковчанки обнаружили смертельную тропическую инфекцию: привезла из Нигерии

В Харькове 24 августа госпитализировали женщину, у которой обнаружили тропическую малярию. Пациентка заразилась этой опасной инфекцией во время поездки в Нигерию.

За несколько дней до обнаружения болезни, она почувствовала первые симптомы. Однако к врачам обращаться не спешила.

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Часто кусали насекомые

Во время пребывания в Нигерии женщина не болела. Однако рассказала, что ее много раз кусали комары. Следует отметить, что перед поездкой харьковчанка не принимала противомалярийные препараты.

Первые симптомы проявились уже 20 августа. Это были общая слабость, головная боль, а также повышение температуры до 38,5 градуса. Впоследствии болезнь прогрессировала, поэтому женщину забрала из дома скорая помощь.

Похожий случай раньше

Малярия – инфекционная болезнь, которая наиболее распространена в странах с тропическим климатом. Людям в большинстве случаев передается через укусы малярийных комаров, которые там живут.– самый опасный подвид инфекции, которыйИнформация взята из Википедии

25 июня в частной клинике Одессы обнаружили моряка, который болеет малярией. Сначала медики считали, что у него коронавирус, поскольку совпадали симптомы.

42-летний мужчина заразился малярией, когда был в плавании. Однако неизвестно, в какой именно стране. Он также признался, что не принимал противомалярийные препараты.

Основные факты о малярии / Инфографика 24 канала