По информации Харьковского городского совета, 80% всех госпитализированных с COVID-19 нуждаются в кислородной поддержке. В то же время 4,6% из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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Власть не видит проблемы

В начале недели городские чиновники заявляли о том, что 100% мест с поточным кислородом в городских больницах Харькова заполнены. Во вторник, 19 октября, не называли категорическую цифру в 100%, но говорили, что "ситуация сложная и постоянно приходится маневрировать". То есть, как только пациенту становится лучше, на его место сразу же переводят другого.

Обратите внимание! Сейчас больницы на Харьковщине не делят по принципу "городская" или "областная". Минздрав разрешил лечить больных COVID-19 в 13 больницах региона, которые образуют единую базу. То есть харьковчан будут везти туда, где свободно.

Областные чиновники успокаивают, что недостатка кислорода не будет. Сейчас оборудовано 2 830 мест с потоковым кислородом, из которых заполнено 1 982 кровати. Также подчеркнули, что продолжают увеличивать количество мест для приема больных COVID-19.

Сознательно оттягивают переход в красную зону

Исполнительный директор благотворительного фонда "Свои" Ирина Кошкина в комментарии "Суспильному" рассказала, что власть сознательно оттягивает переход в красную зону. Вместо сдерживания болезни и введения ограничений, в Харькове "добавляют госпитальные места, чтобы держать город в соответствующих показателях".

Она добавила, что волонтеры фонда стараются помогать, как могут. Пока в Харькове не пройдут выборы мэра, в городе не будет адекватных мер против COVID-19. По ее словам, власть интересуют не люди, а электоральная поддержка.

Пусть наконец в Харькове закончатся выборы, и о людях начнут думать не как об электорате, который хочет кафе, театры, транспорт и развлечения, а как о живых людях, часть из которых умрет в ближайшие недели, если сейчас не остановить то, что происходит в Харькове. Ирина Кошкина Исполнительный директор благотворительного фонда "Свои"

Впереди самый тяжелый месяц для области и государства

Волонтер Наталья Попова на своей фейсбук-странице также рассказала о реальной ситуации с больными COVID-19 в Харькове. Она отметила, что каждый день у нее с десяток обращений, но помочь может далеко не всем.

Для меня это личная трагедия. 2 дня на госпитализацию самого тяжелого пациента. 7 часов, чтобы убедить семейного врача выдать 1 концентратор на сатурацию 80. Места для госпитализации нет. Наталья Попова Волонтер

Она отметила, что впереди "самый тяжелый месяц для области и государства".



Сообщение больной к волонтеру / Скриншот Натальи Поповой



Пациентка просит помощи у волонтера / Скриншот Натальи Поповой

Власти считают, что панику устраивают специально

Несмотря на критическую ситуацию, заместитель главы города Светлана Горбунова-Рубан считает, что в СМИ сюжеты преувеличены и вызывают у людей ненужную панику.

"... Мне звонят, плачут, что близкий человек задыхается, умирает, что немедленно нужно госпитализировать, а скорая отказывает. Я обзваниваю всех, нахожу способ госпитализации, после чего в 4 случаях перезванивают и говорят, что там ничего страшного, даже кислород не нужен", – сообщила она.

Заметим! По состоянию на сейчас в Харькове только 20% людей полностью вакцинированы двумя дозами.

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