По информации Харьковского городского совета, 80% всех госпитализированных с COVID-19 нуждаются в кислородной поддержке. В то же время 4,6% из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
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Власть не видит проблемы
В начале недели городские чиновники заявляли о том, что 100% мест с поточным кислородом в городских больницах Харькова заполнены. Во вторник, 19 октября, не называли категорическую цифру в 100%, но говорили, что "ситуация сложная и постоянно приходится маневрировать". То есть, как только пациенту становится лучше, на его место сразу же переводят другого.
Областные чиновники успокаивают, что недостатка кислорода не будет. Сейчас оборудовано 2 830 мест с потоковым кислородом, из которых заполнено 1 982 кровати. Также подчеркнули, что продолжают увеличивать количество мест для приема больных COVID-19.
Сознательно оттягивают переход в красную зону
Исполнительный директор благотворительного фонда "Свои" Ирина Кошкина в комментарии "Суспильному" рассказала, что власть сознательно оттягивает переход в красную зону. Вместо сдерживания болезни и введения ограничений, в Харькове "добавляют госпитальные места, чтобы держать город в соответствующих показателях".
Она добавила, что волонтеры фонда стараются помогать, как могут. Пока в Харькове не пройдут выборы мэра, в городе не будет адекватных мер против COVID-19. По ее словам, власть интересуют не люди, а электоральная поддержка.
Пусть наконец в Харькове закончатся выборы, и о людях начнут думать не как об электорате, который хочет кафе, театры, транспорт и развлечения, а как о живых людях, часть из которых умрет в ближайшие недели, если сейчас не остановить то, что происходит в Харькове.
Впереди самый тяжелый месяц для области и государства
Волонтер Наталья Попова на своей фейсбук-странице также рассказала о реальной ситуации с больными COVID-19 в Харькове. Она отметила, что каждый день у нее с десяток обращений, но помочь может далеко не всем.
Для меня это личная трагедия. 2 дня на госпитализацию самого тяжелого пациента. 7 часов, чтобы убедить семейного врача выдать 1 концентратор на сатурацию 80. Места для госпитализации нет.
Она отметила, что впереди "самый тяжелый месяц для области и государства".
Сообщение больной к волонтеру / Скриншот Натальи Поповой
Пациентка просит помощи у волонтера / Скриншот Натальи Поповой
Власти считают, что панику устраивают специально
Несмотря на критическую ситуацию, заместитель главы города Светлана Горбунова-Рубан считает, что в СМИ сюжеты преувеличены и вызывают у людей ненужную панику.
"... Мне звонят, плачут, что близкий человек задыхается, умирает, что немедленно нужно госпитализировать, а скорая отказывает. Я обзваниваю всех, нахожу способ госпитализации, после чего в 4 случаях перезванивают и говорят, что там ничего страшного, даже кислород не нужен", – сообщила она.
Критическая ситуация с COVID-19 в Харькове: смотрите видео
COVID-19 в Украине: последние новости
- В Украине растет заболеваемость COVID-19. В связи с этим увеличивается нагрузка на медицинскую систему, области сообщают о нехватке коек в ковидных отделениях.
- На этой неделе красную зону карантина могут ввести в еще 4 областях. В этих регионах критическая динамика заболеваемости.
- В то же время сейчас Украина на 2 месте в Европе по количеству смертей: абсолютные рекорды за все время пандемии.