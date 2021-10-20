По информации Харьковского городского совета, 80% всех госпитализированных с COVID-19 нуждаются в кислородной поддержке. В то же время 4,6% из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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Власть не видит проблемы

В начале недели городские чиновники заявляли о том, что 100% мест с поточным кислородом в городских больницах Харькова заполнены. Во вторник, 19 октября, не называли категорическую цифру в 100%, но говорили, что "ситуация сложная и постоянно приходится маневрировать". То есть, как только пациенту становится лучше, на его место сразу же переводят другого.

Областные чиновники успокаивают, что недостатка кислорода не будет. Сейчас оборудовано 2 830 мест с потоковым кислородом, из которых заполнено 1 982 кровати. Также подчеркнули, что продолжают увеличивать количество мест для приема больных COVID-19.

Сознательно оттягивают переход в красную зону

Исполнительный директор благотворительного фонда "Свои" Ирина Кошкина в комментарии "Суспильному" рассказала, что власть сознательно оттягивает переход в красную зону. Вместо сдерживания болезни и введения ограничений, в Харькове "добавляют госпитальные места, чтобы держать город в соответствующих показателях".

Она добавила, что волонтеры фонда стараются помогать, как могут. Пока в Харькове не пройдут выборы мэра, в городе не будет адекватных мер против COVID-19. По ее словам, власть интересуют не люди, а электоральная поддержка.

Пусть наконец в Харькове закончатся выборы, и о людях начнут думать не как об электорате, который хочет кафе, театры, транспорт и развлечения, а как о живых людях, часть из которых умрет в ближайшие недели, если сейчас не остановить то, что происходит в Харькове.

Ирина Кошкина

Исполнительный директор благотворительного фонда "Свои"

Впереди самый тяжелый месяц для области и государства

Волонтер Наталья Попова на своей фейсбук-странице также рассказала о реальной ситуации с больными COVID-19 в Харькове. Она отметила, что каждый день у нее с десяток обращений, но помочь может далеко не всем.

Для меня это личная трагедия. 2 дня на госпитализацию самого тяжелого пациента. 7 часов, чтобы убедить семейного врача выдать 1 концентратор на сатурацию 80. Места для госпитализации нет.

Наталья Попова

Волонтер

Она отметила, что впереди "самый тяжелый месяц для области и государства".


Сообщение больной к волонтеру / Скриншот Натальи Поповой

криншот хворого до волонтерки
Пациентка просит помощи у волонтера / Скриншот Натальи Поповой

Власти считают, что панику устраивают специально

Несмотря на критическую ситуацию, заместитель главы города Светлана Горбунова-Рубан считает, что в СМИ сюжеты преувеличены и вызывают у людей ненужную панику.

"... Мне звонят, плачут, что близкий человек задыхается, умирает, что немедленно нужно госпитализировать, а скорая отказывает. Я обзваниваю всех, нахожу способ госпитализации, после чего в 4 случаях перезванивают и говорят, что там ничего страшного, даже кислород не нужен", – сообщила она.

Критическая ситуация с COVID-19 в Харькове: смотрите видео

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