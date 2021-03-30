В Харькове от тропической малярии умерла женщина, которая в марте вернулась в Украину из Танзании.

Женщина 1981 года рождения находилась в Африке с 14 февраля по 14 марта. В этот же период женщина посещала и Занзибар. 19 марта у нее появились первые симптомы болезни – слабость, головная боль, повышение температуры тела до 38,7°.

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23 марта она обратилась к медикам, а на следующий день ее госпитализировали. 25 марта у женщины официально диагностировали тропическую малярию.

По словам больной, во время пребывания в Танзании ее кусали комары. Индивидуальную химиопрофилактику до выезда и во время пребывания не проводила. К сожалению, врачи не смогли спасти жизнь пациентки.

При проведении эпидемиологического расследования установлено, что 19 марта 2021 года у больной появились клинические признаки заболевания: общая слабость, головная боль, повышение температуры тела до 38,7 градуса. Впервые за медицинской помощью она обратилась 23 марта, однако ей было проведено обследование лишь на наличие SARS-CoV-2, обследования на малярию не проводились,

– сообщили в пресс-службе.

За 2020 год и текущий период 2021 года на Харьковщине зарегистрировали 8 завозных случаев малярии, в том числе 2 летальных.

Что такое малярия?

Малярия – это инфекционное заболевание, которое передается человеку при укусах так называемых "малярийных комаров" (Anopheles). 80-90% пациентов, подхвативших тропическую малярию, умирают.

Почему малярия так опасна: симптомы, профилактика и лечение / Инфографика 24 канала