CoronaVac разработана китайской компанией Sinovac Biotech. О ее возможном производстве в Украине рассказал руководитель города Игорь Терехов.

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Заметим, что этот препарат уже используют в Украине. В 2021 году группа "Лекхим" стала официальным поставщиком этой вакцины в Украине.

Это очень важный проект. Мы не знаем, какая будет ситуация через месяц или через два с пандемией. И то, что харьковское предприятие намерено выпускать вакцину и вложить в производство около 25-30 миллионов евро — это очень здорово,

– заявил Игорь Терехов.

По его словам, власти Харькова делают все возможное, чтобы подготовиться к вероятной новой волне COVID-19: закупают препараты, необходимое медицинское оборудование и кислородные станции.

Эффективность вакцины Coronavac

Источник: The New England Journal of Medicine

Ученые из Чили провели масштабное исследование, в котором приняли участие 10,2 миллиона граждан страны. Из них полный курс вакцинации прошли 4,1 миллиона людей. Исследователи проанализировали частоту заражения, появления симптомов, осложнений и летальности между привитыми и непривитыми людьми.

Результаты исследования:

против симптоматического течения COVID-19 – 65,9%,

в предотвращении госпитализации – 87,5%,

в предотвращении перевода в реанимацию – 90,3%,

против смерти от осложнений – 86,3%.

Заметим, что исследования проводили в конце зимы и весной 2021 года – до того как в мире начал распространяться штамм коронавируса Дельта. Поэтому эффективность препарата против новых штаммов доподлинно неизвестна.