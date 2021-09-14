В Харькове планируют производить вакцину против коронавируса
Источник:ТСН
В 2022 году фармацевтическая компания "Лекхим" планирует производить вакцину против коронавируса CoronaVac. Производство запустят на предприятии в Харькове.
CoronaVac разработана китайской компанией Sinovac Biotech. О ее возможном производстве в Украине рассказал руководитель города Игорь Терехов.
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Заметим, что этот препарат уже используют в Украине. В 2021 году группа "Лекхим" стала официальным поставщиком этой вакцины в Украине.
Это очень важный проект. Мы не знаем, какая будет ситуация через месяц или через два с пандемией. И то, что харьковское предприятие намерено выпускать вакцину и вложить в производство около 25-30 миллионов евро — это очень здорово,
– заявил Игорь Терехов.
По его словам, власти Харькова делают все возможное, чтобы подготовиться к вероятной новой волне COVID-19: закупают препараты, необходимое медицинское оборудование и кислородные станции.
Эффективность вакцины Coronavac
Источник: The New England Journal of Medicine
Ученые из Чили провели масштабное исследование, в котором приняли участие 10,2 миллиона граждан страны. Из них полный курс вакцинации прошли 4,1 миллиона людей. Исследователи проанализировали частоту заражения, появления симптомов, осложнений и летальности между привитыми и непривитыми людьми.
Результаты исследования:
- против симптоматического течения COVID-19 – 65,9%,
- в предотвращении госпитализации – 87,5%,
- в предотвращении перевода в реанимацию – 90,3%,
- против смерти от осложнений – 86,3%.