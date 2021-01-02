Пророссийский нардеп Виктор Медведчук заявил, что харьковская компания "Биолик" обратилась в Минздрав и Государственный экспертный центр с просьбой зарегистрировать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Впрочем, в компании отметили, что пока никаких контрактов не подписывали.

С просьбой о государственной регистрации так называемой вакцины компания обратилась 30 декабря 2020 года. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил кум Владимира Путина и скандальный нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук, пишет 24 канал.

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Что заявил Медведчук

Пророссийский нардеп отметил, что российский разработчик вакцины уже дал разрешение на трансферт технологии и передачу "Биолик" клеточной линии для ее производства.

Такую передачу можно осуществить в течение 2 недель, а организовать производство вакцины – в срок от 3 до 6 месяцев,

– подчеркнул кум Путина.

Он добавил, что клинические исследования "вакцины" якобы доказали ее безопасность и эффективность в более 95% случаев. Заявления на приобретение российского препарата, мол, уже подали 50 стран мира.

По словам Медведчука, отказываясь от так называемой вакцины Украина лишает население права на "медицинскую защиту от коронавируса".

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Реакция компании "Биолик"

В фармацевтической компании заявили, что технически способны производить вакцину от коронавируса, но лишь при наличии ее государственной регистрации в Украине.

Сейчас АО "Биолик" не подписывало никаких контрактов, не получало никаких трансферных технологий по производству вакцины "Спутник V". АО никогда не производило таких вакцин на технологической базе компании,

– подчеркнули в "Биолик".

В компании добавили, что проводят производственную деятельность в соответствии с действующим законодательством Украины: "Производство какого-либо лекарственного средства возможно только при условии его государственной регистрации".

Что известно о вероятном производстве вакцины компанией "Биолик" В начале декабря глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявлял, что "Биолик" уже наладил производство "Спутника V". По его словам, производственные мощности компании соответствуют всем требованиям стандарта GMP.



Впрочем, в Государственной службе по лекарственным средствам и контролю за наркотиками заявляли, что впервые слышат об этом. Кроме того, опровергла заявление Дмитриева и компания "Биолик".

Что не так с российской "вакциной"