Вслед за Львовом: в Харькове срочно ищут медиков из-за вспышки COVID-19
В Харькове из-за стремительной заболеваемости COVID-19 ищут дополнительных медицинских работников. Городская власть также просит Нацслужбу здоровья Украины разрешить совмещать в бригаде медиков из различных лечебных учреждений.
Источник:Харьковский городской совет
Заместитель городского головы Харькова Светлана Горбунова-Рубан рассказала, что в марте 2021 года нагрузка на "ковидные" бригады увеличилась в 1,5 раза по сравнению с январем и февралем. Однако новые бригады можно сформировать только при перегруженности уже имеющихся.
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Горбунова-Рубан отметила, что в апреле в Харькове может уже не хватать медиков, которые могли бы стать частью бригад. Из-за этого она обратилась ко всем, кто имеет медицинское образование.
В марте количество заболевших начало резко повышаться, но мы не можем создать новые бригады, пока не сдадим мартовский отчет в НСЗУ и они не увидят, что бригады работали с перегрузкой,
– рассказала заместитель городского головы.
Стоит заметить, что бригады для работы с больными COVID-19 могут быть сформированы только из сотрудников больниц, где работают такие отделения.
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Горбунова-Рубан рассказала, что в "ковидные бригады" нужны анестезиологи, кардиологи, терапевты, медсестры и младший медицинский персонал.
"Если у вас есть возможность и вы хотели бы получить высокую зарплату в период работы в этих бригадах – обращайтесь в наши медучреждения. Это могут быть ученые, студенты со средним медицинским образованием", – заявила заместитель городского головы.
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