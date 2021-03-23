В Харькове из-за стремительной заболеваемости COVID-19 ищут дополнительных медицинских работников. Городская власть также просит Нацслужбу здоровья Украины разрешить совмещать в бригаде медиков из различных лечебных учреждений.

Заместитель городского головы Харькова Светлана Горбунова-Рубан рассказала, что в марте 2021 года нагрузка на "ковидные" бригады увеличилась в 1,5 раза по сравнению с январем и февралем. Однако новые бригады можно сформировать только при перегруженности уже имеющихся.

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Горбунова-Рубан отметила, что в апреле в Харькове может уже не хватать медиков, которые могли бы стать частью бригад. Из-за этого она обратилась ко всем, кто имеет медицинское образование.

В марте количество заболевших начало резко повышаться, но мы не можем создать новые бригады, пока не сдадим мартовский отчет в НСЗУ и они не увидят, что бригады работали с перегрузкой,

– рассказала заместитель городского головы.

Стоит заметить, что бригады для работы с больными COVID-19 могут быть сформированы только из сотрудников больниц, где работают такие отделения.

Обратите внимание! Городской председатель Львова Андрей Садовый 20 марта призвал еще незадействованных медиков присоединиться к борьбе с пандемией COVID-19. По состоянию на 22 марта уже 400 медработников согласились помочь.

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Горбунова-Рубан рассказала, что в "ковидные бригады" нужны анестезиологи, кардиологи, терапевты, медсестры и младший медицинский персонал.

"Если у вас есть возможность и вы хотели бы получить высокую зарплату в период работы в этих бригадах – обращайтесь в наши медучреждения. Это могут быть ученые, студенты со средним медицинским образованием", – заявила заместитель городского головы.

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