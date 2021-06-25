Врачу в Харькове объявили обвинения за неоказание медпомощи: "светит" до 3 лет тюрьмы

В Харькове суд огласил обвинительный акт врачу-анестезиологу Марии Меренцевой. Ее обвиняют в неоказании без уважительных причин медицинской помощи больному.

Соответствующую информацию обнародовала харьковская адвокат Лариса Матвеева. Она и рассказала детали дела о неоказании медицинской помощи мужчине.

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Врача судят за неоказание медпомощи

Сегодня (говорится о 25 июня – 24 канал) в Дзержинском районном суде Харькова объявили обвинительный акт врачу-анестезиологу Марии Меренцевой. Конкретно она почти 9 часов не оказывала никакой медицинской помощи больному, что привело к смерти,

– заявила адвокат.

Она также добавила, что судебные эксперты и сторона обвинения единодушны во мнении, что "если бы больного перевели в реанимацию и сразу бы предоставили необходимое лечение, он мог бы жить".

"Сама обвиняемая виновной себя абсолютно не считает, иски потерпевших не признает ни в каком объеме. Никаких извинений или сочувствия от нее потерпевшие так и не услышали. Теперь все доказательства будет исследовать суд", – рассказала адвокат.

Следующее заседание назначено на 1 июля 2021 года. Тогда допросят свидетелей.

Речь идет о статье Уголовного кодекса о неоказании помощи больному медицинским работником. Если вину врача докажут, то по части 2 этой статьи ей грозит ограничение свободы на срок до 4 лет или лишением свободы до 3 лет с возможным лишением права занимать должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

Также адвокат рассказала, что на заседании суда 25 июня "маленькая хрупкая девушка – дочь погибшего – сквозь слезы объясняла суду и стороне защиты, что для нее смерть отца". Впереди ее ждут другие судебные заседания.

"Но потерпевшие на это идут, потому что ждут справедливости", – пояснила Лариса Матвеева.

Кстати, адвокат заверила, что занимается этим делом из-за того, что уголовных дел о неоказании медицинской помощи практически нет, люди практически не знают своих прав, а также она верит в необходимость наказания за преступление.

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