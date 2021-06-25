Врачу в Харькове объявили обвинения за неоказание медпомощи: "светит" до 3 лет тюрьмы
Источник:фейсбук Лариси Матвеевой
В Харькове суд огласил обвинительный акт врачу-анестезиологу Марии Меренцевой. Ее обвиняют в неоказании без уважительных причин медицинской помощи больному.
Соответствующую информацию обнародовала харьковская адвокат Лариса Матвеева. Она и рассказала детали дела о неоказании медицинской помощи мужчине.
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Врача судят за неоказание медпомощи
Сегодня (говорится о 25 июня – 24 канал) в Дзержинском районном суде Харькова объявили обвинительный акт врачу-анестезиологу Марии Меренцевой. Конкретно она почти 9 часов не оказывала никакой медицинской помощи больному, что привело к смерти,
– заявила адвокат.
Она также добавила, что судебные эксперты и сторона обвинения единодушны во мнении, что "если бы больного перевели в реанимацию и сразу бы предоставили необходимое лечение, он мог бы жить".
"Сама обвиняемая виновной себя абсолютно не считает, иски потерпевших не признает ни в каком объеме. Никаких извинений или сочувствия от нее потерпевшие так и не услышали. Теперь все доказательства будет исследовать суд", – рассказала адвокат.
Следующее заседание назначено на 1 июля 2021 года. Тогда допросят свидетелей.Обратите внимание! Речь идет о статье Уголовного кодекса о неоказании помощи больному медицинским работником. Если вину врача докажут, то по части 2 этой статьи ей грозит ограничение свободы на срок до 4 лет или лишением свободы до 3 лет с возможным лишением права занимать должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.
Также адвокат рассказала, что на заседании суда 25 июня "маленькая хрупкая девушка – дочь погибшего – сквозь слезы объясняла суду и стороне защиты, что для нее смерть отца". Впереди ее ждут другие судебные заседания.
"Но потерпевшие на это идут, потому что ждут справедливости", – пояснила Лариса Матвеева.
Кстати, адвокат заверила, что занимается этим делом из-за того, что уголовных дел о неоказании медицинской помощи практически нет, люди практически не знают своих прав, а также она верит в необходимость наказания за преступление.
Последние скандалы, связанные с врачами: коротко
- В начале 2021 года в Новом Роздоле на Львовщине, от вирусной инфекции умерла 17-летняя беременная девушка. За несколько часов до своей смерти она обращалась к врачам, которые не оказали ей никакой помощи. Следователи сообщили медикам о подозрении.
- Впоследствии в феврале 2021 года на Львовщине 62-летнему анестезиологу-реаниматологу правоохранители сообщили о подозрении. Обвинительный акт направили в суд. Говорилось, что из-за его халатности умерла роженица. Медик не оказал необходимой помощи женщине, которая находилась в тяжелом состоянии.
- В начале февраля 2021 года суд также вынес приговор в отношении бывшего врача Стрыйской центральной районной больницы. Он должен вернуть более 850 тысяч гривен материального ущерба, которые медучреждение оплатило за смерть пациента.