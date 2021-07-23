Врачи должны были провести только гистологию

Как рассказала потерпевшая 3 года назад врачи заподозрили у нее злокачественную опухоль. Чтобы установить диагноз, они предложили ей пройти несложную операцию по удалению кусочка ткани молочной железы для гистологической проверки (микроскопическое исследование образцов тканей).

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Женщина согласилась на проверку

Мне уже было настолько страшно, что я согласилась. Когда я пришла в себя после наркоза, первый вопрос я задала медсестрам, на месте ли моя грудь. Услышав ответ, у меня началась истерика и шок, ведь я не давала согласие на такое,

– объяснила Лена.

Позиция врачей

В медучреждении утверждают, что женщине предоставили четко поставленный диагноз, в который она до сих пор не верит.

Во время проведения операции по удалению молочной железы единственной ошибкой было то, что хирург не сделал об этом официальной записи.

Теперь пациентка требует компенсацию

Пострадавшая обратилась в полицию, где по факту возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей хирургами.

Между тем Елена Карманова намерена через суд получить возмещение морального ущерба – 5 миллионов гривен. За эти деньги женщина планирует поставить имплантат груди.