В сети появилось видео, на котором зафиксирован факт нарушения холодовой цепи транспортировки вакцины Comirnaty/Pfizer.

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На Харьковщине получили более 9 тысяч испорченных вакцин

Инцидент произошел еще 30 июня, однако из-за огласки прокомментировали его только теперь. Тогда "Укрмедпостач" поставил Харьковскому областному аптечному складу 21,6 тысячи доз вакцины Comirnaty от Pfizer.

При получении вакцин на складе было зарегистрировано нарушение холодовой цепи транспортировки вакцины в двух контейнерах,

– отметили в департаменте.

В результате испорченными оказались 9 360 доз вакцины.

В ОГА заверили, что не используют испорченные препараты

Эти препараты переместили в зону карантина, а впоследствии их вернули в "Укрмедпостач". "Вакцины с зафиксированным нарушением транспортировки не поставили на учет Харьковской области.

В Харьковской ОГА отметили, что получение каждой партии вакцины от коронавируса фиксируется на видео, которое затем направляют поставщику.

"1 июля 2021 года были направлены соответствующие письма в ГП "Укрмедпостач" и в Министерство здравоохранения Украины", – добавили в ОГА. Там также заверили, что "не допустят" использование просроченных вакцин и препаратов с нарушением холодовой цепи транспортировки в прививке жителей Харьковщины".

Обратите внимание! В конце апреля в Ивано-Франковской области испортили почти 500 доз вакцины CoviShield от AstraZeneca. Это произошло из-за того, что во флаконах с препаратом нет градуировки, и медики не использовали оставленную дозу во флаконе, потому что думали, что она меньше других.