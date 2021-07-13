На Харьковщине умер младенец: подозревают отравление детской смесью

В Харьковской области в реанимации умер трехмесячный ребенок. Медики подозревают, что причиной отравления могла стать детская смесь.

Трагический случай произошел в селе Петрополье 9 июля. За жизнь младенца боролись в реанимации областной больницы.

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Впоследствии оказалось, что ребенок даже не был зарегистрирован. Мать не обращалась во время беременности к врачам.

За жизнь младенца боролись в реанимации областной больницы, но спасти не смогли. Как оказалось, ребенок не был зарегистрирован, мать не обращалась к врачу в течение беременности. Окончательную причину смерти младенца покажет вскрытие. Возможно отравление разведенной детской смесью,

– рассказала Скрипник.

Советница председателя Лозовской городской территориальной общины Анна Скрипник заявила, что теперь в общине будут тщательнее проверять беременных женщин и рожениц.

Жителей общины тоже просят быть внимательными друг к другу и сообщать в соответствующие службы, если есть сомнения по поводу ненадлежащего воспитания детей,

– говорится в сообщении.

Семья, в которой умер младенец, воспитывает еще двоих детей – 7 и 11 лет. Она характеризуется не как асоциальная, но малообеспеченная.