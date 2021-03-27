Год назад, когда разворачивали кровати для больных с коронавирусом в железнодорожных больницах, в статистику Харьковской области внесли большую цифру об их наличии, чем было на самом деле. Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак рассказала, что вместо 250 рабочих коек в систему отчетности для больниц внесли 700.

Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак отметила рост случаев инфицирования коронавирусом на Харьковщине, однако критической ситуацию в области пока не называет.

Читайте также Мобильный COVID-госпиталь могут перенести в другой регион, – Ляшко

Я считаю, что каждая цифра в статистике – на совести того, кто ее подавал. На самом деле цифру формирует даже не департамент. Каждая больница в Med Data заполняет (могу даже показать в телефоне, нон-стоп движутся цифры). Поэтому насколько я сегодня, разбираясь с таблицами, поняла, что определенные цифры были определенными людьми в прошлом году где-то предоставлены, несколько завышенными. Поэтому соответственно на цифре написано – 700 коек, а на самом деле реально работающих – 250,

– сказала она.

Микичак заявила, что существующей на сегодня мощности в больницах недостаточно. Поэтому в облгосадминистрации решают вопрос развертывания дополнительных коек.

"Сейчас в Министерстве параллельно происходит очередная рабочая встреча с руководством "Укрзализныци", медицинского подразделения о том, чтобы более активно привлекались мощности больниц "Укрзализныци", которые у вас есть. В том числе, областных больниц. Потому что сейчас именно в Харькове кроватей с кислородными магистралями не хватает. В то же время остается еще около 200 коек в больницах Харьковской области", – добавила она.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что по состоянию на 27 марта в Украине для оказания медицинской помощи больным коронавирусной болезни развернуто 74 927 коек, из которых 64 143 обеспечены возможностью предоставления кислородной терапии.

На данный момент в больницах находится 43 585 пациентов с COVID-19. Например, в Польше, где два последних дня количество выявленных случаев на уровне 35 тысяч, для госпитализации больных отведено 35 444 коек (занято 26 511)

– написал Ляшко в фейсбуке.