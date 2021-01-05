Харьковская "Биолик" таки подала российскую вакцину на регистрацию в Украине: заявление компании
Харьковское акционерное общество Биолик подтвердило, что 31 декабря подало в Министерство здравоохранения заявление на регистрацию российской вакцины от коронавируса.
"Биолик" просит о регистрации российской вакцины
Заявление опубликовано на сайте компании, пишет 24 канал. "Биолик" также опубликовала соответствующий документ, с которым она обратилась к украинскому Минздраву. Заявку отправили еще 31 декабря.
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В связи с многочисленными запросами администрация АО Биолек сообщает, что 31.12.2020 г. на адрес МЗ Украины нами действительно было отправлено заявление о государственной регистрации лекарственного средства – вакцины Гам-КОВИД-Вак, комбинированная векторная вакцина для профилактики короновирусной инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2, производства ФДБУ "НДЦЕМ им. М.Ф. Гамалеи", МЗ РФ ",
– говорится в сообщении компании.
От комментариев в компании воздерживаются, опубликовали только "заявление на регистрацию лекарственного средства".
Что известно о договоренности "Биолик" с Россией
Пророссийский нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук накануне уже заявлял, что харьковская компания "Биолик" просила МЗ зарегистрировать в Украине российскую вакцину "Спутник V", но тогда заявление опровергли.
Впрочем такое заявление не является неожиданностью, еще в начале декабря глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявлял, что "Биолик" уже наладил производство "Спутника V". По его словам, производственные мощности компании отвечают всем требованиям стандарта GMP.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина не рассматривает вопрос закупки российской "вакцины".
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Коротко о российской вакцине
- Эффективности российской вакцины не признали мировые страны.
- 60% россиян также не готовы рисковать и вакцинироваться "Спутником V".
- Уже известно о сильных побочных эффектах от российской вакцины.
- Однако некоторые страны готовы рассматривать вариант "Спутника V". В частности, Венгрия получила российскую вакцину и исследует ее.
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