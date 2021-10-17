На Херсонщине планируют открыть еще одну больницу под COVID-19: какова ситуация в регионе
Источник:"Главком"
Херсонская область первой вошла в красную карантинную зону. Достаточно напряженная ситуация в больницах, которым теперь нужно в 2 – 4 раза больше кислорода, чем раньше.
О сложной ситуации в регионе рассказал заместитель главы Херсонской облгосадминистрации Николай Якименко. Власти планируют открыть еще одно заведение для лечения COVID-больных.
К теме На Херсонщине, которая и так уже в красной зоне, поручили усилить карантин
По словам Якименко, пациенты требуют значительно больше кислорода, чем раньше. Сейчас в больницы чаще поступают люди с очень тяжелым течением болезни.
Мы сейчас планируем еще одну больницу открыть под COVID. Никуда не делись сезонные болезни, сердечно-сосудистые, требующие безотлагательного реагирования. Сейчас мы сделали так, чтобы расстояние между пациентом и больницей, куда его доставляют, не превышало 40 км. Потому что во время нынешней волны в 2 – 4 раза требуется больше кислорода для пациентов, чем раньше. Причина в очень тяжелом течении болезни, который мы наблюдаем у пациентов,
– заявил Якименко.
Кроме этого, на Херсонщине планируют развернуть еще до 400 коек. Это будет в других больницах, поскольку в тех, которые сейчас специализируются на лечении коронавируса, уже добавили, сколько могли.
Напомним, что красную зону в регионе ввели 12 октября. 18 октября соответствующие ограничения ввели еще в 4 областях.
Какие регионы Украины находятся в красной зоне
Источник: телеграм Олега Немчинова
- Херсонская область,
- Запорожская область,
- Одесская область,
- Донецкая область,
- Днепропетровская область.
Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала