На Херсонщине планируют открыть еще одну больницу под COVID-19: какова ситуация в регионе

Херсонская область первой вошла в красную карантинную зону. Достаточно напряженная ситуация в больницах, которым теперь нужно в 2 – 4 раза больше кислорода, чем раньше.

О сложной ситуации в регионе рассказал заместитель главы Херсонской облгосадминистрации Николай Якименко. Власти планируют открыть еще одно заведение для лечения COVID-больных.

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По словам Якименко, пациенты требуют значительно больше кислорода, чем раньше. Сейчас в больницы чаще поступают люди с очень тяжелым течением болезни.

Мы сейчас планируем еще одну больницу открыть под COVID. Никуда не делись сезонные болезни, сердечно-сосудистые, требующие безотлагательного реагирования. Сейчас мы сделали так, чтобы расстояние между пациентом и больницей, куда его доставляют, не превышало 40 км. Потому что во время нынешней волны в 2 – 4 раза требуется больше кислорода для пациентов, чем раньше. Причина в очень тяжелом течении болезни, который мы наблюдаем у пациентов,

– заявил Якименко.

Кроме этого, на Херсонщине планируют развернуть еще до 400 коек. Это будет в других больницах, поскольку в тех, которые сейчас специализируются на лечении коронавируса, уже добавили, сколько могли.

Напомним, что красную зону в регионе ввели 12 октября. 18 октября соответствующие ограничения ввели еще в 4 областях.

Какие регионы Украины находятся в красной зоне

Херсонская область, Запорожская область, Одесская область, Донецкая область, Днепропетровская область.



Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала