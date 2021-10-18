Химикаты из пластика убивают десятки тысяч людей каждый год только в США

В повседневной жизни невозможно обойтись без вещей, в составе которых есть различные химические соединения. Авторы известного исследования сделали вывод, что опасность фталатов, которые используются в изготовлении многих товаров массового потребления, сильно недооценена.

Исследование влияния пластика на смертность

Ученые проанализировали данные 5,3 тысячи американцев 55 – 64 лет, участвовавших в национальном исследовании здоровья и питания. В частности, специалисты изучили концентрацию фталатов в образцах мочи добровольцев и зафиксировали все случаи смерти в этой группе.

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Они также воспользовались данными из базы Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), чтобы оценить экономические потери ранней смерти в этой возрастной группе.

Фталаты убивают десятки тысяч людей

В результате ученые обнаружили связь между ежедневным воздействием фталатов и преждевременной смертью, в первую очередь от сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, люди с высоким уровнем фталатов в моче имели больше шансов умереть от любой причины по сравнению со своими сверстниками, у которых концентрация этих веществ была ниже. При этом высокий уровень фталатов не был связан с увеличением риска смерти от онкозаболеваний.

Фталаты – что это? Это соли и эфиры фталевой кислоты. Широко используются в промышленности для придания мягкости, прочности, гибкости и эластичности пластиковым изделиям, в частности, при изготовлении пищевых контейнеров. Также содержатся в некоторых медицинских изделиях, игрушках, шлангах, косметике, парфюмерии и др.

По оценкам ученых, использование фталатов в производстве товаров массового потребления ежегодно приводит к 93 – 107 тысячам смертей пожилых американцев. Экономический ущерб от этих потерь составляет от 40 до 47 миллиардов долларов.

Авторы отметили, что эти данные не показывают прямой причинно-следственной связи между воздействием фталатов и преждевременной смертью, поскольку биологический механизм этого явления пока неясен. В своих дальнейших работах ученые планируют исследовать роль этих химических веществ в регуляции гормонов и воспалении.

Ранее ученые выяснили, ежедневно люди вместе с пищей потребляют микроскопические кусочки пластика, со временем количество потребленного пластика просто поражает. В основном пластик попадает с питьевой водой, а также и с такими продуктами, как моллюски.