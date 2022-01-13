Хирург "расписался" на органах пациентов

Выжженные инициалы SB (Simon Bramhall) обнаружили на поверхности печени во время последующего оперативного вмешательства, которое потребовалось этому пациенту.

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Саймон Бремхол использовал специальный аргоновый лазер (устройство, которое используется для остановки кровотечения во время операций на печени), чтобы нанести свои инициалы на органах двух пациентов.

Медика отстранили от работы

Об инциденте сообщили еще в 2013 году, в 2018 году за это хирург заплатил штраф в размере 10 тысяч фунтов стерлингов.

Бремхолла отстранили от медицинской практики / Фото PA Wire

В декабре 2020 года он был временно отстранен от профессиональных обязанностей, но через 5 месяцев медику удалось через суд отменить запрет.

Профессиональное высокомерие

Впрочем, теперь Британская Служба трибунала врачей-практиков (MPTS) расценила действия Саймона Бремхолла как "профессиональное высокомерие". Только на этой неделе его окончательно вычеркнули из медицинского реестра и запретили заниматься врачебной деятельностью.

Физическое насилие над двумя уязвимыми пациентами, находящимися в бессознательном состоянии в клинических условиях, одному из которых нанесен значительный и длительный эмоциональный ущерб, серьезно подрывает доверие пациентов и общества к медицинской профессии,

– говорится в решении Трибунала.

Известно также, что по состоянию на май 2013 года хирург провел более 4 тысяч таких операций. Руководство больницы начало внутреннее расследование по выявленному эпизоду и не исключает, что подобных случаев могло быть больше.