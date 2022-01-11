Она состоялась в 7 января в больнице Балтимора и продолжалась 7 часов. Ее проводили хирурги из Медицинского центра Университета штата Мэриленд (UMMC).

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Что известно об экспериментальном вмешательстве

Хирурги из Мэриленда использовали сердце свиньи, которая была генетически модифицирована для удаления "сахарного" гена – он производит фермент пищеварения изомальтаза.

По словам медиков, трансплантация показала, что "сердце генетически модифицированного животного может функционировать у человека без немедленного отторжения".

Поэтому Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA), наблюдающее за экспериментами по ксенотрансплантации (пересадке органов между разными биологическими видами), предоставило экстренное разрешение на операцию. Он предусмотрен только при исключительных обстоятельствах, когда у пациента уже нет других вариантов.

Переломный момент

"Если это сработает, у страдающих пациентов будет бесконечный запас этих органов", – заявил научный руководитель университетской программы по пересадке от животного к человеку Мухаммад Мохиуддин.

В то же время, главный врач UNOS Дэвид Классен подчеркнул, это лишь первый предварительный шаг в изучении того, сможет ли ксенотрансплантация наконец-то сработать.

"Думаю, это событие можно охарактеризовать как переломный момент", – подчеркнул он.

Выбор между смертью и жизнью

Уже через 3 дня после экспериментальной операции, 57-летний Дэвид Беннетт чувствует себя хорошо.

Это был выбор между смертью и трансплантацией. Я хочу жить. Я знаю, что это выстрел в темноте, но это мой последний шанс,

– сказал Беннетт за день до операции.

Предварительные попытки таких операций – неудачны

Однако предыдущие попытки такой трансплантации или ксенотрансплантации были неудачными, в основном из-за того, что организм пациентов быстро отторгал орган животного.

Впрочем, в 1984 году младенец Бэби Фэй прожил 21 день с сердцем бабуина, после чего умер от почечной инфекции.

Однако надеются, что в этот раз все будет по-другому, ведь хирурги Мэриленда использовали сердце свиньи, подвергшейся редактированию генов, чтобы удалить сахар из клеток, отвечающий за это сверхбыстрое отторжение органа.

Какие особенности ксенотрансплантации

Ксенотрансплантация – это пересадка органов, тканей или клеточных структур от организма одного биологического вида в организм другого биологического вида.



При этом следует понимать, что органы и ткани должны быть "выращены" особым образом. То есть, грубо говоря, нельзя взять какое-либо животное и пересадить орган от него человеку. Орган просто не будет правильно работать. Поэтому для таких экспериментов используются генетически модифицированные виды животных. Чтобы внутри них, если можно так сказать, выросли пригодные для пересадки органы.

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