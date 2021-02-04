В Хмельницкой области резкий рост заболеваемости COVID-19: вчера 0 случаев, сегодня 429
В Хмельницкой области резкий прирост больных коронавирусом. Сегодня зарегистрировали 429 новых заражений, в то время, как вчера не было ни одного больного.
Источник: Телеграмм Минздрава
Заболеваемость на Хмельнитчине
Сегодня, 4 февраля в Хмельницкой области зарегистрировали 429 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это самый большой суточный прирост больных в Украине.
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Всего в регионе заболели коронавирусом 44 393 жителя. От осложнений болезни умерли 799 пациентов, в том числе 3 летальных случая зарегистрировали на протяжении прошлых суток.
Зато выздоровели 158 пациентов, а в целом преодолели коронавирус 41 888 хмельнитчан.
COVID-19 в Украине
- За минувшие сутки подтвердили 5082 новых случая коронавируса.
- Выздоровели при этом почти 10 тысяч человек.
- 140 пациентов, к сожалению, умерли от осложнений COVID-19 и сопутствующих заболеваний со вчера.
- Зарегистрированное количество жертв коронавируса в Украине – 23 229.
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