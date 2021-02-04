В Хмельницкой области резкий прирост больных коронавирусом. Сегодня зарегистрировали 429 новых заражений, в то время, как вчера не было ни одного больного.

Источник: Телеграмм Минздрава

Заболеваемость на Хмельнитчине

Сегодня, 4 февраля в Хмельницкой области зарегистрировали 429 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это самый большой суточный прирост больных в Украине.

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Обратите внимание: вчера, согласно статистике, впервые с начала лета в Хмельницкой области не было новых заражений.

Всего в регионе заболели коронавирусом 44 393 жителя. От осложнений болезни умерли 799 пациентов, в том числе 3 летальных случая зарегистрировали на протяжении прошлых суток.

Зато выздоровели 158 пациентов, а в целом преодолели коронавирус 41 888 хмельнитчан.

За минувшие сутки подтвердили 5082 новых случая коронавируса.

Выздоровели при этом почти 10 тысяч человек.

140 пациентов, к сожалению, умерли от осложнений COVID-19 и сопутствующих заболеваний со вчера.

Зарегистрированное количество жертв коронавируса в Украине – 23 229.



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