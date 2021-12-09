На Хмельнитчине должны уничтожить более 12 тысяч доз вакцин AstraZeneca и Moderna

В Хмельницкой области вынуждены утилизировать более 12 тысяч доз вакцин против коронавируса от AstraZeneca и Moderna.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин в ходе брифинга 9 декабря 2021 года. И отметил, что ему обидно за это.

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Область уже отправила на утилизацию более 12 тысяч препаратов. По словам заместителя, у вакцин истек срок годности.

В частности, уже утилизировали 10 740 доз AstraZeneca, из них:

в 10 050 доз срок годности истек еще 31 октября 2021 года;

еще 690 доз просрочились 30 ноября.

У вакцины Moderna срок истек 8 декабря 2021 года. Этого препарата пришлось уничтожить 1 310 доз.

Обидно, конечно, что так случилось, что вакцины, на которые потратили бюджетные средства, не использовали,

– прокомментировал Тюрин.

Он также добавил, что надеется, что в будущем такого не будет.

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Вакцинация в Украине: главное

Вакцинальная кампания против COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля. С тех пор в стране провели более 26 миллионов прививок.

Глава Минздрава заявил, что по состоянию на 8 декабря 3 региона Украины пересекли отметку в 50% вакцинированных от COVID-19 взрослых украинцев минимум дозой вакцины от коронавируса. Это город Киев, где первой дозой вакцинировали более 67%, Киевская область – более 55% и Полтавская область почти 52%.

За минувшие сутки, 8 декабря, в Украине против коронавируса вакцинировали 178 796 людей. 69 267 из них получили первую дозу, остальные 109 529 – завершающую, вторую дозу.

С начала вакцинальной кампании в Украине против коронавируса вакцинировали 13 974 700 человек. 13 974 698 из них получили первую дозу препарата, зато полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 151 762 человека. Всего в стране провели 26 126 460 COVID-прививок.

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В Украине планируют запустить бустерную вакцинацию против коронавируса в январе 2022 года.