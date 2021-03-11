10 марта в 15:00 на кровле хирургического отделения Шепетовской центральной районной больницы вспыхнул пожар. Работники медицинского учреждения сразу начали эвакуировать больных.

К месту пожара немедленно прибыли 5 пожарно-спасательных машин. На момент прибытия первых пожарных горело 20 квадратных метров кровли.

К теме За сутки в Украине из-за COVID-19 госпитализировали свыше 4 тысяч человек

Совместно с персоналом спасатели эвакуировали 7 больных и 16 работников учреждения.

Из-за сильного задымления огнеборцам пришлось работать в аппаратах защиты органов дыхания и зрения. Но возгорание удалось быстро ликвидировать, поэтому пламя не успело распространиться по помещениям больницы.



Пожар в Шепетовской больнице / Фото ГСЧС

На место происшествия прибыл и первый заместитель главы Хмельницкой областной государственной администрации Сергей Тюрин.

Благодаря оперативному реагированию подразделений Главного управления ГСЧС, прибытию на место 5 спасательных бригад, удалось локализовать пожар в течение 18 минут. Благодаря этому удалось избежать вреда здоровью для пациентов и персонала больницы, а также не допущено распространение огня на помещение,

– заявил он.

Он поблагодарил все ведомства и службы, которые вовремя среагировали.



На место прибыло 5 единиц техники / Фото ГСЧС

Что известно о работе отделения и есть ли жертвы