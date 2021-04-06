На Хмельнитчине заработает мобильный госпиталь для COVID-больных пациентов
В городе Славуте, в Хмельницкой области, развернули медицинский госпиталь для больных коронавирусом пациентов. В то же время рядом расположена больница, где из 120 мест заняты лишь 95.
Источник:24 канал
Сейчас там развернули 24 палатки. Всего мобильный госпиталь сможет принять 120 пациентов средней тяжести.
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Для каждой больничной койки предусмотрены кислородные концентраторы. Госпиталь заработает в среду, 7 апреля 2021 года. Возле госпиталя будет дежурить полиция и представители Службы чрезвычайных ситуаций.
Ситуация с коронавирусом в Хмельницкой области
За 5 апреля в Хмельницкой области зафиксировали 352 новых случая заражения коронавирусом, поэтому с 7 апреля там вводят жесткий локдаун.
Там не будут работать заведения питания, торговые центры и рынки. Также в области не будет курсировать общественный транспорт. Горожанам даже на улице надо будет надевать маску.
Мобильный госпиталь в Украине: что известно
- С февраля 2021 года палатки были в Богородчанах на Прикарпатье.
- Их развернули как резервные, поэтому первый пациент там появился аж через 2 недели.
- Всего в мобильном госпитале лечилось 18 больных.
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