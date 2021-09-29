Почему сильно хочется сладкого, соленого или горького? Связано ли это с тем, что организму чего-то не хватает? На самом деле точно неизвестно, почему люди испытывают тягу к определенной пище, но этого можно избежать.

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Ничего страшного не произойдет, если вы съедите пару кусочков шоколадки или немного чипсов, когда очень хочется. Но если вместо здорового сбалансированного питания каждый раз отдавать предпочтение вредным закускам, это может грозить набором лишних килограммов.

Как не набрать лишний вес из-за постоянных перекусов

Есть разные способы, которые могут уменьшить тягу к таким перекусам:

можно снизить уровень стресса;

пить достаточно жидкости;

заменять нездоровую пищу здоровой.

Вместо продуктов, в которых есть много сахара или соли, лучше съесть цельнозерновой батончик, фрукты, овощи, кусок цельнозернового свежего хлеба. Они дольше сохраняют сытость и снижают риск съесть что-то вредное. По крайней мере, так предлагают ученые из Гарварда.

Психологические причины переедания

На самом деле хочется пить

Впрочем, по мнению психологов, такие способы "переключения" подходят не всем: некоторым людям нужны консультация психотерапевта и подробный разбор того, какие психологические причины переедания у них могут быть.

Каждый человек испытывает влечение к пище по-разному, но чаще всего людей влечет к продуктам с высоким содержанием сахара, соли и нездоровых жиров. Иногда соленого или сладкого хочется из-за голода.

Однако часто человек думает, что голоден, хотя на самом деле хочет пить. Поэтому, если хочется перекусить, можно сначала попробовать выпить стакан воды или чашку чая.

Усталость или скука

Бывает и так, что желание перекусить связано с усталостью, скукой или сонливостью. В этом случае лучше сначала проверить, действительно ли у вас есть чувство голода. Для этого, прежде чем нарезать колбасу, задайте себе вопрос: Хочу ли я пить? Я устал? Мне скучно? Мне грустно? Если на каждый из них вы ответили "нет" и голод не уходит – можно перекусить.

Стресс

Когда человек находится в стрессовом состоянии, испытывает беспокойство или дискомфорт, хочется чего-то, что заставит хорошо себя чувствовать. Так появляется желание съесть шоколад или чипсы – чтобы наградить себя или получить ощущение комфорта.

Вместо этого сделайте что-то приятное для себя, не связанное с едой: прогуляйтесь по парку, позвоните друзьям, с которым давно не виделись. Это поможет отвлечься и расслабиться.

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Замените вредную пищу полезной

Впрочем, когда очень хочется съесть сладкое, проще сделать это, чем тащиться в ближайший сквер. Ученые предлагают, когда возникает тяга к вредной пище, попытаться заменить ее чем-то более полезным, например: