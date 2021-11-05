Хочу, чтобы все было идеально: как перфекционизм мешает принимать решения
Источник:Психологическая студия "Сенс"
Когда приходит время принимать решения и делать выбор, люди часто колеблются. Почему происходят дилеммы и в чем заключается проблема, объяснили в психологической студии.
В психологической студии "Сенс" пояснили, что тяжелые решения вызваны естественным желанием человека выбрать идеальный вариант.
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Перфекционизм усложняет решение
Причиной внутренних переживаний во время принятия решения может стать перфекционизм человека.
Что такое перфекционизм
В психологии этот термин означает веру в то, что идеал может быть достижимым. Люди-перфекционисты не могут смириться с несовершенными вещами, ситуациями или решениями, что значительно усложняет их жизнь. Это объясняется желанием сделать все как можно лучше и без недостатков.
Перфекционисты тратят гораздо больше энергии на решение проблем и чрезмерно напрягаются, что может привести к проблемам с психическим здоровьем.
Перфекционизм состоит из бессознательного убеждения человека, что решить проблему можно идеально, что приводит к ступору и разочарованию, когда человек сталкивается с реальностью.
В результате этого у человека возникает страх перед недовольством собой, как следствие получения несовершенного результата. Это тормозит процесс и способствует бездействию,
– отмечают в студии.
Перфекционизм затрудняет принятие решений / Фото Erica Hersh
Решения зависят от других
Люди, неуверенные в себе, часто принимают решения, опираясь на реакцию других. Социальная жизнь предполагает то, что проблемы и их решение увидят другие – это влияет на выбор людей.
Если верное решение не понравится другим или будет непопулярным, человек отказывается от него в пользу менее уместного или воздерживается от выбора вообще,
– рассказали в клинике.
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Ожидания и надежды на лучшее
Часто люди откладывают решение проблемы и решают просто ждать. В студии "Сенс" отметили, что тоска по тому, чего у человека нет и ожидание волшебного решения разрушает возможность выбора хороших вариантов. Из-за этого человек становится бездеятельной и апатичным.
Вместо решения проблемы люди часто ждут лучших времен / Фото Pexels
Самоупреки и низкая самооценка
Чрезмерные требования к себе препятствуют быстрым решениям. Мысли "Если бы я был достаточно компетентным" или "Я хотел бы быть умнее, чтобы решить эту ситуацию" могут затормозить деятельность человека и ухудшить общее самочувствие из-за недовольства собой.
Низкая самооценка мешает решить проблему / Фото Unsplash