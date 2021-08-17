При чем тут холестерин

Команда исследователей из Института Скриппса представила новое понимание природы болезни Альцгеймера. Их работа свидетельствует о том, что агрегация белков бета-амилоида в головном мозге регулируется холестерином.

К теме Главный триггер сердечно-сосудистых заболеваний

Внимание! Доклинические эксперименты также показали, что холестерин действует как сигнал для производства бета-амилоид, кроме того, именно он контролирует их количество.

Открытие объясняет, почему генетики связывают повышенные риски болезни Альцгеймера с холестерин белком аполипопротеина Е (апоЕ).

Мы доказали, что холестерин регулирует производство белков, поэтому неудивительно, что нейроны апоЕ влияют на риски болезни Альцгеймера,

– отметил соавтор работы Скотт Хансен.

Открытие можно использовать в лечении

Дальнейшие эксперименты на моделях мышей с деменцией показали, что отключение производства холестерина в астроциты сокращает производство бета-амилоид почти до нормального уровня и обращает уже имеющиеся признаки болезни назад.

И хотя холестерин необходим для правильной работы нейронов, нацеливание на этот же механизм у человека может открыть новые возможности в терапии Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний.

Болезнь Альцгеймера – что нужно знать Болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной причиной старческой деменции и вызывает 60-80% случаев этого синдрома. Возникает из-за аномального накопления определенных белков в клетках мозга и межклеточном пространстве. Бляшки с фрагментами бета-амилоида оседают в промежутках между нервными клетками, блокируя связь между ними.

Почему болезнь Альцгеймера вызывает беспокойство в научных кругах

Ученые считают, что уже через 20 лет количество людей с деменцией увеличится в разы. В частности, исследование специалистов Вашингтонского университета показывает, что до 2050 года количество больных деменцией утроится. Их станет больше чем 152 миллиона по всему миру.

Кроме этого, ежегодно растет количество новых случаев деменции у людей в возрасте до 65 лет. Ежегодно они составляют 350 тысяч новых случаев. Чаще всего в младшем возрасте диагностируют болезнь Альцгеймера, сосудистую и лобно-височную деменцию.

Стоит прочитать Болезнь Альцгеймера: причины, профилактика и самые распространенные мифы