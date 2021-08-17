Холестерин и Альцгеймера: вероятный способ уменьшить проявления неизлечимой болезни

Холестерин оказался ключевым регулятором производства токсичных белковых бляшек – основных признаков нейродегенеративных процессов. Это открытие указывает на новые возможности терапии деменции, которая сейчас является неизлечимым заболеванием.

При чем тут холестерин

Команда исследователей из Института Скриппса представила новое понимание природы болезни Альцгеймера. Их работа свидетельствует о том, что агрегация белков бета-амилоида в головном мозге регулируется холестерином.

К теме Главный триггер сердечно-сосудистых заболеваний

Доклинические эксперименты также показали, что холестерин действует как сигнал для производства бета-амилоид, кроме того, именно он контролирует их количество.

Открытие объясняет, почему генетики связывают повышенные риски болезни Альцгеймера с холестерин белком аполипопротеина Е (апоЕ).

Мы доказали, что холестерин регулирует производство белков, поэтому неудивительно, что нейроны апоЕ влияют на риски болезни Альцгеймера,

– отметил соавтор работы Скотт Хансен.

Открытие можно использовать в лечении

Дальнейшие эксперименты на моделях мышей с деменцией показали, что отключение производства холестерина в астроциты сокращает производство бета-амилоид почти до нормального уровня и обращает уже имеющиеся признаки болезни назад.

И хотя холестерин необходим для правильной работы нейронов, нацеливание на этот же механизм у человека может открыть новые возможности в терапии Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний.

Болезнь Альцгеймера – что нужно знать Болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной причиной старческой деменции и вызывает 60-80% случаев этого синдрома. Возникает из-за аномального накопления определенных белков в клетках мозга и межклеточном пространстве. Бляшки с фрагментами бета-амилоида оседают в промежутках между нервными клетками, блокируя связь между ними.

Почему болезнь Альцгеймера вызывает беспокойство в научных кругах

Ученые считают, что уже через 20 лет количество людей с деменцией увеличится в разы. В частности, исследование специалистов Вашингтонского университета показывает, что до 2050 года количество больных деменцией утроится. Их станет больше чем 152 миллиона по всему миру.

Кроме этого, ежегодно растет количество новых случаев деменции у людей в возрасте до 65 лет. Ежегодно они составляют 350 тысяч новых случаев. Чаще всего в младшем возрасте диагностируют болезнь Альцгеймера, сосудистую и лобно-височную деменцию.

Стоит прочитать Болезнь Альцгеймера: причины, профилактика и самые распространенные мифы