Холодильники на сотни тысяч доз: в Киеве создадут Центр хранения COVID-вакцин
В Киеве создадут Центр длительного хранения для вакцин от коронавируса. Важно, чтобы локация была расположена недалеко от аэропорта "Борисполь".
Там разместят большие холодильники, в которых одновременно смогут храниться сотни тысяч доз вакцин. Об этом на своей странице в фейсбуке написал глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.
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Один холодильник объемом 1 000 литров уже находится в Украине. Еще 20 аналогичных установок могут быть ввезены в страну в течение нескольких недель. Это даст нам возможность получить первые партии вакцины,
– отметил Радуцкий.
Что еще сказал Радуцкий:
- Украина ожидает первые партии вакцин уже в январе – феврале 2021 года.
- Для транспортировки вакцин Украина привлечет логистические компании.
- Вакцину будут транспортировать в специальных термобоксах пунктам прививки в регионах.
- Там она будет храниться до 5 дней.
- Ключевой задачей является организовать процесс прививки на местах.
- В Минздраве уже утвердили Дорожную карту по проведению вакцинации от COVID-19.
- В стране заработают более 4 тысяч пунктов прививок.
- Важно сделать все, чтобы вакцина не распространялась по теневым схемам.
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