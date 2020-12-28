В Киеве создадут Центр длительного хранения для вакцин от коронавируса. Важно, чтобы локация была расположена недалеко от аэропорта "Борисполь".

Там разместят большие холодильники, в которых одновременно смогут храниться сотни тысяч доз вакцин. Об этом на своей странице в фейсбуке написал глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

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Один холодильник объемом 1 000 литров уже находится в Украине. Еще 20 аналогичных установок могут быть ввезены в страну в течение нескольких недель. Это даст нам возможность получить первые партии вакцины,

– отметил Радуцкий.

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