Хомячки могут передавать коронавирус людям: новое исследование

Домашние хомячки могут заражать людей коронавирусом. На это указывают данные нового исследования китайских ученых.

В частности, считают, что эти грызуны – "наиболее вероятный источник" недавней вспышки штамма Дельта в Гонконге. Такие опасения возникли еще в середине января.

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Коронавирус у хомяков

Как сообщает издание, исследование подтверждает опасение, что источником недавней вспышки коронавируса в городе стал зоомагазин. Там находилось более 2 200 хомяков.

От грызунов, распространивших инфекцию, заразились не менее 50 человек.

"Утилизация" животных

Опасения о возможности передачи хомяками коронавируса людям впервые появились 15 января 2022 года. Накануне сотрудник одного из зоомагазинов Гонконга заразился COVID-19. У него был обнаружен штамм Дельта, который последние 3 месяца в городе не фиксировали.

Вирусологи подчеркнули, что торговля домашними животными может способствовать распространению коронавируса. После этого случая власти Гонконга приказали жителям сдать тысячи хомяков на "утилизацию".

Однако исследователи предполагают, что домашние хомяки, купленные до вспышки, не угрожают своим владельцам и их уничтожать не нужно.

Издание также отметило, что многие животные могут заражаться коронавирусом от людей. Однако до вспышки инфекции в Гонконге не многое было известно о способности животных передавать инфекцию человеку.

Люди могут заразить животных коронавирусом

Люди, инфицированные коронавирусом SARS-CoV-2 могут заразить домашних животных. В то же время, по мнению многих экспертов, практически невозможно, чтобы животное инфицировало человека.

Также нет никаких данных о том, что коронавирусом болели домашние животные. Преимущественно болезнь обнаруживали у жителей зоопарков и у норок на меховых фермах.

Коронавирус у домашних животных / Источник: CDC / Инфографика 24 канала