Кремация или захоронение умерших от коронавируса в плотном пакете не являются обязательными. Это нужно лишь в случае чрезмерного выделения биологических жидкостей из тела.

Процедура захоронения не является запрещенной

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заверил, что люди имеют возможность попрощаться, забрать тело и похоронить родных по обычной процедуре, но с обязательным соблюдением всех необходимых мер безопасности.

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Об этом указано в действующих правилах и рекомендациях от Минздрава.

В Постановлении № 44 указано, что только в случае чрезмерного выделения биологических жидкостей из тела умершего его хоронят в плотном пакете, чтобы избежать инфицирования возбудителем коронавируса.

Если соблюдать все прописанные нормы и правила при погребении и безопасном обращении с телами умерших, проблем не будет.



К сожалению, в реальности имеем ситуации, когда родные умершего должны пройти 7 кругов ада, чтобы попрощаться и похоронить своих родных,

– написал Виктор Ляяшко.

И обратился ко всем, кто имеет отношение к процессу организации погребения с просьбой не злоупотреблять растерянным состоянием родных и не спекулировать на прописанных нормах.