Репродуктивность женщины

Репродуктивный период начинается во время менархе (первая менструация) и заканчивается с наступлением менопаузы. Иными словами, репродуктивная жизнь женщины продолжается с первых месячных до последних.

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При этом продолжительность этого показателя у женщин может сильно отличаться, это вполне нормально. У кого-то менопауза наступает раньше, у кого-то позже. Сегодня не считается патологией и вариант, при котором первые месячные наступают в 11 лет. На эти этапы жизни влияют многие факторы: генетика, этническое происхождение и даже питание.

Если вы здоровы в целом, это влияет на вашу плодовитость или способность поддерживать репродуктивное здоровье,

– отмечают специалисты.

Увеличение репродуктивного возраста

Результаты нового исследования, подтвердили, что репродуктивный возраст женщин в США увеличился. Его авторы проанализировали тенденции изменения возраста при естественной менопаузе и продолжительность этого периода за 6 десятилетий.