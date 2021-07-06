Хорошие новости для тех, кто не спешит: репродуктивный возраст женщин увеличивается
Источник:Senford
Исследование показало, что среднестатистический репродуктивный период жизни у современных женщин увеличивается. Это может повлиять на будущие рекомендации по планированию семьи.
Репродуктивность женщины
Репродуктивный период начинается во время менархе (первая менструация) и заканчивается с наступлением менопаузы. Иными словами, репродуктивная жизнь женщины продолжается с первых месячных до последних.
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При этом продолжительность этого показателя у женщин может сильно отличаться, это вполне нормально. У кого-то менопауза наступает раньше, у кого-то позже. Сегодня не считается патологией и вариант, при котором первые месячные наступают в 11 лет. На эти этапы жизни влияют многие факторы: генетика, этническое происхождение и даже питание.
Если вы здоровы в целом, это влияет на вашу плодовитость или способность поддерживать репродуктивное здоровье,
– отмечают специалисты.
Увеличение репродуктивного возраста
Результаты нового исследования, подтвердили, что репродуктивный возраст женщин в США увеличился. Его авторы проанализировали тенденции изменения возраста при естественной менопаузе и продолжительность этого периода за 6 десятилетий.
- Оказалось, что средний возраст наступления менопаузы вырос с 48,4 до 49,9 года.
- А вот средний возраст наступления месячных у девочек уменьшился с 13,5 до 12,7 года.
- В целом, продолжительность репродуктивной жизни женщин выросла с 35 до 37,1 года.