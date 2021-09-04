Такое мнение высказал медик из Львова Тарас Жиравецкий. Он сообщил, что в нынешней ситуации главное, что нужно Украине – это тестирование.

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По словам врача, хорошие новости заключаются в том, что в Украине вакцинировано уже более 4 миллионов украинцев. А это составляет примерно 20% взрослого населения.

Также еще где-то 40-50% взрослого населения уже переболело. Поэтому почти 60 – 70% уже имеют защиту от тяжелого COVID-19. А это очень хорошие новости,

– подсчитал врач.

"Единственное, что нам сейчас нужно – это больше тестирование быстрыми тестами и изоляция тех кто заболел, чтобы не перегрузить больницы и медицинская система не была перегружена. Других вариантов пока не вижу", – добавил он.

Справка. Если точнее, то с начала вакцинальной кампании привили 5 548 621 человека, из них получили одну дозу – 5 548 619 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 129 835 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).



Всего провели 9 678 454 прививки.

И отметил, какой бы штамм не пришел в Украину, он уверен, что мы готовы к новым вызовам. Вместе с тем, расслабляться еще рано.

К слову, ВОЗ добавила штамм коронавирус Мю, который впервые обнаружили Колумбии, в список вариантов, которые "вызывают интерес". В организации беспокоятся, что Мю-штамм может частично уклоняться от иммунитета

Коронавирус в Украине: статистика, прогнозы

По состоянию на 4 сентября в Украине в течение суток обнаружили 2 614 случаев заболевания на коронавирус. Больше всего – в столице.

Среди инфицированных-196 детей и 46 медработников. В помощи врачей нуждались 824 пациента. Умерли в результате болезни 44 пациента. В то же время выздоровели 1 447 человек. С начала пандемии COVID-19 в Украине 2 296 155 подтвержденных случаев заболевания.

Всего выздоровели-2 212 313 человек.

Ученые национальной академии наук Украины на осень прогнозируют дальнейший рост заболеваемости коронавирусом. Так, в первые недели сентябре можно ожидать на 3 – 3,5 тысячи инфицированных ежедневно по будням.

Полностью текст публикации врача:

Новые вызовы, новые штаммы! Из Колумбии в Японию и США попал штамм Мю, который еще быстрее передается за Дельту, труднее поддается лечению и может избегать действия вакцин.

Есть позитивные новости! У нас уже 4 миллиона взрослых украинцев вакцинировано двумя дозами вакцин, это примерно 20% взрослого населения. Еще 40-50% взрослого населения уже переболело. Поэтому почти 60-70% населения уже имеет защиту от тяжелого ковида! А это очень хорошие новости. Кроме того, болеть повторно те кто переболел практически не будут, что мы видим на практике. Сегодня у нас почти 2700 новых случаев официально и 826 госпитализаций и это на 12 день после массового празднования, что было прогнозируемо. Больницы справляются.

Единственное, что нам сейчас нужно – это больше тестирование быстрыми тестами и изоляция тех, кто заболел, чтобы не перегрузить больницы и медицинская система не была перегружена, других вариантов пока не вижу.

Какой бы штамм не пришел в Украину я уверен, что мы готовы к новым вызовам, но расслабляться действительно еще рано! Для тех кто до сих пор не верит, что вирус существует – советую поверить и при появлении температуры сделать тест на ковид! Таким образом вы узнаете объективно не больные ковидом и не будете распространять вирус! Еще одним плюсом является то что наш организм оказался очень мощной машиной, которая уничтожает этот вирус за 14 дней, поэтому у вируса мало шансов превратиться в пандемию без завершения! Все будет хорошо! Без паники и шаг за шагом с холодным умом мы все преодолеем, ибо мы сильная и умная нация!