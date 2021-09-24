Сам он боялся заразить старушку и был убежден, что это может быть опасно для ее жизни, если та заболеет. Также известно, что отец ребенка был против вакцинации.

Внимание Мужское здоровье: для чего нужен витамин Д, и как он влияет на способность иметь детей

Через суд добился разрешения на прививку

Бабушка мальчика болеет раком. Поэтому суд постановил, что прививка уменьшит его шансы передать какую-либо инфекцию женщине.

Справка. В Нидерландах детям 12 – 17 лет позволяют вакцинироваться от коронавируса. Однако для этого требуется согласие обоих родителей.

Мать мальчика это разрешение предоставила, но отец был категорически против. Супруги в разводе.

В суде решили, что интересы мальчика важнее заботы отца. Из документов известно, что мальчик подал в суд, потому что хотел как можно больше времени проводить с бабушкой, которая находится "на последнем этапе жизни".

Почему отец был против вакцины

Отец аргументировал свое несогласие тем, что, мол, препараты находятся на стадии тестирования и несут опасность для репродуктивных органов мальчика. Суд отклонил их потому, что они не имеют никакого научного обоснования.

В любом случае, если родители несовершеннолетнего ребенка не могут достичь согласия, то суд должен вынести решение в пользу ребенка. Об этом говорится в законодательстве страны.